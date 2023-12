Samsung présente la collection de l’artiste Keith Haring sur The Frame

Douze chefs-d’œuvre d’art contemporain désormais disponibles sur l’Art Store de Samsung pour des millions d’utilisateurs dans le monde.

Samsung annonce le lancement au sein de l’Art Store de la collection Keith Haring. Disponible depuis le 1er décembre pour les possesseurs d’un téléviseur The Frame, celle-ci met en lumière 12 chefs-d’œuvre du célèbre artiste du 20e siècle et son empreinte indélébile à travers le temps dans des millions de foyers à travers le monde.

“Nous sommes ravis d’apporter la puissance et la vitalité de ce maître contemporain dans l’Art Store de Samsung”, a déclaré Seline Sangsook Han, vice-présidente exécutive de l’activité Visual Display chez Samsung Electronics. “Keith Haring a créé un langage visuel reconnaissable dans le monde entier. Nous sommes heureux d’exposer ses œuvres d’art sur notre plateforme numérique afin que notre communauté mondiale puisse en profiter à la maison.”

Keith Haring, l’un des jeunes artistes les plus renommés de son époque, est une icône de la culture urbaine new-yorkaise des années 1980. Inspiré par le street art qui caractérisait la ville, Haring a commencé à exposer son travail dans des galeries et des musées du monde entier. Il a également participé à des projets de sensibilisation sociale, notamment des campagnes d’alphabétisation et des initiatives de lutte contre le sida. La collection rend accessible le travail de l’artiste aux abonnés de l’Art Store qui peuvent désormais afficher chez eux ses œuvres emblématiques telles que “Radiant Baby”, “Retrospect” et “Untitled(Dancing Dogs)”.



Travailler avec l’Art Store de Samsung nous a semblé être une excellente occasion de partager les œuvres emblématiques de Keith Haring avec un public mondial», a déclaré David Stark, fondateur et président d’Artestar, une agence internationale de conseil et d’octroi de licences de marques représentant le Keith Haring Studio. «Pour Keith “l’art est pour tous”, et The Frame permet à ses œuvres d’entrer dans les foyers de fans comme de néophytes. Nous espérons que cette collection suscitera de l’intérêt pour Haring et son héritage.»

Tout au long de sa carrière, Haring a produit de l’art non seulement comme un exutoire créatif, mais également comme outil de changement social. Il a réalisé de nombreuses fresques murales, sculptures et peintures au profit d’hôpitaux, d’orphelinats et d’organisations pour la santé. Sa fondation œuvre activement avec des musées, des galeries, des éditeurs et des conservateurs de programmes d’éducation artistique pour commémorer son œuvre. Haring a fait l’objet de plusieurs rétrospectives internationales et ses œuvres figurent dans de grandes collections privées et publiques, dont le Museum of Modern Art, le Whitney Museum of American Art et bien d’autres encore.

Depuis la création de l’Art Store en 2017, Samsung s’est associé à des artistes, des musées et des galeries d’art de renom pour permettre aux utilisateurs de contempler des chefs-d’œuvre et des collections inestimables à domicile. L’Art Store abrite aujourd’hui des milliers d’œuvres de grands maîtres au format numérique – dont Gustav Klimt, Kandinsky et Van Gogh – et des collections de grandes institutions mondiales – notamment la Tate à Londres, le musée du Prado à Madrid et le musée du Belvédère à Vienne.