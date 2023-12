CASETiFY & Netflix fêtent le lancement de Rebel Moon

CASETiFY annonce une nouvelle collaboration avec Netflix à l’occasion de la sortie de Rebel Moon – Partie 1, le prochain film de la plate-forme. L’action se déroule dans un univers contrôlé par le gouvernement corrompu du Motherworld et sur la lune de Veldt qui est menacée par les forces de l’Imperium. Le nouveau film devrait sortir à la fin du mois de décembre et les accessoires sont déjà disponibles sur casetify.com.

Les accessoires mettront en scène les personnages principaux du film. Dans le design Rebel Moon Kora, les fans pourront apprécier les caractéristiques du design du loup symbolique de Kora, la représentant comme une fugitive mystérieuse au passé obscur.

La collection comprendra également des accessoires à l’effigie de Jimmy et des Prêtres Illuminateurs, ainsi que des designs avec le logo du film. Tous les accessoires, y compris les bracelets de montre, les anneaux magsafe, les étuis d’airpod, les pochettes d’ordinateur portable et plus encore, seront disponibles sur casetify.com.

La collection Rebel Moon x CASETiFY est disponible aujourd’hui en ligne et dans les magasins CASETiFY Studio. Pour obtenir les modèles en édition limitée, rendez-vous sur casetify.com et téléchargez l’application CASETiFY Co-Lab (disponible dès maintenant sur l’App Store).