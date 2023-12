God of War Ragnarök Valhalla : un DLC gratuit le 12 décembre

God of War Ragnarök s’est vendu à plus de 15 millions d’unités dans le monde, sur PS4 et PS5 ! Résultat : Santa Monica Studio a travaillé sur une surprise pour la communauté God of War. Le 12 décembre, sortira un DLC gratuit en guise de cadeau aux joueurs – God of War Ragnarök : Valhalla ! Un épilogue aux événements de God of War Ragnarök qui suivra Kratos dans un voyage profondément personnel et réfléchi. (Il est donc recommandé d’avoir fini l’histoire principale avant de s’y lancer).

Santa Monica Studio s’est lancé le défi de faire quelque chose de différent de tout ce qu’ils ont fait auparavant dans l’histoire de God of War. God of War Ragnarök : Valhalla célèbre les combats tels que les apprécient les joueurs, et les mélange avec des éléments nouveaux et expérimentaux inspirés du genre roguelite.

À chaque tentative, vous apprendrez et vous vous adapterez aux défis que Valhalla a à vous offrir. Plus vous vaincrez, plus vous gagnerez de ressources que vous pourrez utiliser pour des améliorations permanentes qui affecteront à la fois Kratos et le Valhalla lui-même.