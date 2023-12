Hackett London x David Gandy Wellwear, duo chic et cosy

Hackett London x David Gandy Wellwear, une nouvelle collaboration où l’artisanat britannique rencontre le bien-être grâce à l’innovation des tissus.

Synonyme de réinvention du tailoring britannique traditionnel, Hackett London poursuit son

expansion dans les moments décontractés de la vie quotidienne et signe une nouvelle collaboration avec la marque de mode et de style de vie David Gandy Wellwear. Ce grand nom de la mode masculine s’est associé à la marque pour créer une collection de 12 pièces de vêtements de détente et de nuit de luxe qui associe la vision moderne de Hackett London à l’innovation des tissus de David Gandy Wellwear, axés sur le bien-être.

David Gandy Wellwear a été fondé en 2021 par le mannequin de renommée mondiale David Gandy. Ses vingt années d’expérience inégalée dans le monde de la mode et son engagement en faveur de la santé mentale et physique ont donné naissance à Wellwear, un concept inédit fondé sur sa conviction que les vêtements doivent vous permettre de vous sentir bien et d’avoir l’air bien. L’œil avisé de Gandy et ses décennies d’expérience ont permis de créer une garde-robe de tous les jours et des essentiels pour la vie qui ne font aucun compromis sur le style. Les tissus incroyablement doux, fabriqués à partir de fibres naturelles responsables, sont traités avec des propriétés techniques innovantes, développées pour améliorer le bien-être physique de la personne qui les porte.

L’esthétique minimaliste et intemporelle de Wellwear est réimaginée avec des accents traditionnels de Hackett, élevant les deux marques à un nouveau niveau du marché. Outre l’utilisation des tissus les plus doux qui, selon des études, peuvent améliorer le bien-être psychologique et réduire les émotions négatives, chaque pièce est imprégnée de “Wellwear Care”, un traitement innovant appliqué à ces tissus. Les vêtements de détente luxueux sont au cœur de la collection. Deux ensembles Lounge navy fabriqués à partir du mélange de lyocell et de coton BCI offrent le choix d’un col ras du cou classique ou d’un sweat à capuche avec le pantalon assorti. Ils sont complétés par un ensemble Waffle Lounge texturé, en blanc cassé ou en bleu marine, avec un col Henley boutonné en 100 % coton. Le tee-shirt Ultimate Lounge Tee, inspiré du modèle le plus vendu de Wellwear, est fabriqué à partir d’un mélange de coton BCI, de modal et d’élasthanne pour un confort optimal ; c’est l’accessoire de jour idéal.

Deux ensembles de pyjamas permettent de passer la nuit en toute sérénité. L’ensemble pyjama Premium est le plus décontracté qui soit, avec un tee-shirt à manches longues et le choix d’un pantalon ou bien d’un short assorti, tandis que l’ensemble pyjama Ultimate est plus élégant, entièrement boutonné, avec un col, des passepoils contrastés et une poche poitrine qui rappelle le design traditionnel des pyjamas. Un peignoir gaufré raffiné complète la collection dans laquelle chaque pièce est créée pour que vous soyez à la fois beau et bien dans votre peau. L’élégante palette de couleurs reflète les teintes de marine, de gris et de blanc caractéristiques des deux marques, avec des accents vert foncé dans les bordures et un marquage brodé exclusif à la collaboration.

Collection exclusive disponible en ligne sur www.hackettlondon.com et

www.davidgandywellwear.com