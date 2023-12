NETGEAR Nighthawk RS700S, un WiFi 7 ultra-rapide jusqu’à 19 Gb/s

Le routeur tri-bande NETGEAR Nighthawk RS700S est doté d’une nouvelle technologie d’antennes innovantes, d’un design sobre et d’un WiFi 7 ultra-rapide jusqu’à 19 Gb/s.

Développé par LE spécialiste du WiFi, fort de 25 années d’expérience, le routeur tri-bande NETGEAR Nighthawk RS700S est le fer de lance de la révolution WiFi 7. Doté d’une puissance sans précédent, le tout nouveau RS700S délivre jusqu’à 19 Gb/s de WiFi ultra-rapide, soit presque deux fois plus que la génération précédente.

Le routeur Nighthawk RS700S arbore un nouveau châssis effilé permettant aux antennes hautes performances de délivrer une couverture à 360 degrés. Il est optimisé pour prendre en charge jusqu’à 200 appareils en simultanés, et la conception 3D des antennes procurent la meilleure couverture WiFi possible dans des types de logements variés. Toute la partie radiofréquence, que ce soit les composants ou la technologie des antennes ont été méticuleusement conçus pour fournir une puissance maximale afin de délivrer jusqu’à 250 m2 de couverture WiFi. Son profil compact permet également de réduire son encombrement, et donc de s’intégrer discrètement à peu près partout.

Ce routeur RS700S de NETGEAR atteint des vitesses allant jusqu’à 19 Gb/s. Le routeur WiFi 7 tri-bande, développé par les concepteurs de la technologie tri-bande, permet une diminution spectaculaire de la latence avec une réactivité en temps réel pour toutes vos applications. Le RS700S est équipé d’un port Internet 10 Gb/s, compatible avec toutes les lignes fibres, toutes les box et leurs futures évolutions, ainsi que 5 ports filaire (Ethernet) ; 1 port 10 Gb/s et 4 ports 1 Gb/s garantissant des connexions rapides et flexibles.

Le RS700S est livrée avec un an du service NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, un bouclier de sécurité automatisée pour tous les appareils connectés. Contrairement aux antivirus traditionnels nécessitant une installation sur chaque ordinateur ou mobile, Armor est intégré et réside au cœur de votre réseau dans le routeur RS700S. La suite de sécurité va surveiller votre activité Internet, protéger l’intégralité de vos produits connectés, même ceux sur lesquels il n’est pas possible d’installer une suite de sécurité : caméras, TV, babyphones, serrures, enceintes, appareils électroménagers ou IoT. NETGEAR

Armor va signaler les menaces externes et les activités néfastes des appareils IoT tout en éliminant le besoin d’abonnements ou de logiciels de sécurité multiples.

NETGEAR Nighthawk WiFi 7 RS700S, 899 €