Plongez dans Avatar : Frontiers of Pandora

Ubisoft annonce qu’Avatar: Frontiers of Pandora est désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X|S et PC via Ubisoft Connect. L’édition standard est proposée à 79.99 €.



Développé par le studio Ubisoft Massive Entertainment en collaboration avec le studio de production de James Cameron, Lightstorm, et Disney, Avatar: Frontiers of Pandora a été conçu avec la dernière itération du moteur Snowdrop d’Ubisoft et propose une aventure inédite qui se déroule sur la même ligne temporelle que les films Avatar.

Avatar : Frontiers of Pandora propose un continent inexploré de Pandora situé à la Frontière occidentale. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux clans Na’vi, une flore et une faune inédites, mais aussi adopter leur banshee pour explorer ce monde ouvert vibrant en solo ou en coopération à deux joueurs. La corporation militaire connue sous le sigle RDA est de retour sur Pandora afin d’y exploiter ses ressources. Les joueurs incarnent un Na’vi, enlevé lorsqu’il était enfant et élevé loin de sa culture dans le cadre d’un programme d’entraînement de la RDA. Avec des racines Na’vi mais ayant reçus une éducation humaine, les joueurs se retrouveront soudainement libres et se sentiront comme des étrangers dans leur propre monde. Les joueurs devront alors protéger la Frontière occidentale du retour de la RDA, renouer avec leur héritage Na’vi perdu et unir des clans disparates pour le bien de tous.



Tout au long de leur périple, Les joueurs rencontreront des clans uniques qui leur apprendront ce que signifie d’être un Na’vi. Ils devront ainsi affiner leurs “sens Na’vi”, maîtriser leur force pour naviguer dans ce monde ouvert à la fois magnifique et dangereux, et améliorer leurs compétences pour repousser la RDA ; utiliser des armes Na’vi traditionnelles comme l’arc ou le propulseur de lance ; et tisser un lien à vie avec leur banshee, qui s’avérera être un puissant allié en combat aérien. Les joueurs pourront aussi exploiter leur entraînement humain et utiliser des armes plus destructives telles que des grenades incapacitantes, ainsi qu’utiliser plusieurs styles de combat afin de repousser la RDA.



Les joueurs peuvent personnaliser leur personnage dont le corps et la voix. Au fur et à mesure qu’ils exploreront Frontière occidentale, ils pourront s’équiper de plus de matériel, fabriquer des armes de meilleure qualité et améliorer leurs compétences. La personnalisation s’étend également à leur banshee avec des pièces d’équipement uniques, et bien plus encore.



Les joueurs sur PlayStation ont accès gratuitement au Pack guerrier Aranahe. Les détenteurs du Season Pass ont également accès à une quête bonus dès le lancement, ainsi qu’à deux packs d’histoires qui seront disponibles en 2024. Sur Ubisoft+, les joueurs peuvent accéder à l’Ultimate Edition, qui comprend le season pass, l’artbook numérique, le pack cosmétique Sarentu Heritage et le pack d’équipement Sarentu Hunter, au prix public conseillé de 129,99 euros.



Afin de se replonger dans le monde de Pandora à tout moment, les joueurs pourront également découvrir le 8 décembre la bande son originale Avatar: Frontiers of Pandora – Original Game Soundtrack signée par Pinar Toprak, chef d’orchestre, compositeur et interprète nommé aux Emmy Awards.