NETGEAR Orbi 970, la connectivité ultime pour toute la maison

NETGEAR propose désormais un Orbi 970 aussi design que puissant. Il offre des performances inégalées, des vitesses allant jusqu’à 27 Gbps et un design fin et élégant avec des antennes puissantes pour une couverture à 360 degrés pour tous les domiciles, quel que soit leur agencement.

Côté design, la base et les satellites de la série 970 sont affinés et élégants. Avec leur forme cylindrique tout en hauteur, conçus pour offrir des performances optimales, ils s’intègrent discrètement sur un bureau, une bibliothèque ou même une étagère. Quant aux 12 antennes internes, très performantes avec leurs amplificateurs de puissance dédiés, ils assurent une couverture à 360 degrés, dans tout le domicile.

La fonction essentielle qui va différencier Orbi de ses concurrents est l’utilisation de la technologie MLO (Multi Link Operation), une fonctionnalité issue du WiFi 7 utilisée ici pour

créer un « Backhaul dédié amélioré ». Il combine une bande 5 GHz dédiée, plus une bande 6 GHz pour doubler la vitesse de connexion entre la base et les satellites, afin d’obtenir un backhaul WiFi inédit à 10 Gb/s. Quant à la fonction « Smart Connect », elle sélectionne de manière intelligente la bande WiFi la plus rapide pour chaque appareil connecté. Résultat, une latence réduite avec des vitesses maximales sur tous les produits. La base est dotée d’un port Internet 10 Gb/s ainsi que d’un port Ethernet 10 Gb/s et de quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s, qui sont les vitesses filaires les plus élevées disponibles aujourd’hui.