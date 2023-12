Withings Scanwatch Nova, intelligente et connectée

En céramique et acier inoxydable, répondant aux normes ECG de qualité médicale, elle offre une autonomie de 30 jours.

Si la gamme actuelle de montres intelligentes WearOS ou les derniers modèles d’Apple Watch ne vous conviennent tout simplement pas en termes de style, Withings propose un nouvel engin hybride qui pourrait faire l’affaire. La Withings Scanwatch Nova s’inspire des montres de plongée analogiques traditionnelles, avec un mélange d’acier inoxydable et de céramique, puis intègre subtilement un suivi intelligent de la condition physique et une technologie de montre intelligente pour faire bonne mesure.

Des marquages ​​des minutes gravés au laser, un cadran soleillé, un boîtier poli miroir et un verre saphir font de la Scanwatch Nova une montre de luxe, tandis que la résistance à l’eau de 10 ATM en fait un nageur compétent. Il existe un choix de cadrans bleus, verts et noirs, ainsi qu’un bracelet en forme d’huître qui passe de 20 mm à 18 mm.

Le point fort technologique est l’écran OLED haute résolution en niveaux de gris, qui remplace une complication horlogère traditionnelle. Il affiche les indicateurs clés lorsque vous en avez besoin et disparaît de la vue lorsque vous ne le faites pas, avec des données plus détaillées disponibles via l’application compagnon pour smartphone de Withings.

Sinon, la Scanwatch Nova possède tous les capteurs et le suivi de la santé de la Withings ScanWatch 2 que nous avons testée lors du salon IFA de cette année. Cela signifie que vous bénéficiez d’un électrocardiogramme de qualité médicale, d’une surveillance de la température corporelle 24h/24 et 7j/7, d’un suivi de la SpO2 et d’un enregistrement détaillé du sommeil. Naturellement, il comptera les pas, calculera les calories brûlées et suivra vos entraînements à l’aide du GPS intégré.

Mieux encore, la Scanwatch Nova, économe en énergie, peut tenir 30 jours impressionnants avec une seule charge. Le câble USB-C fourni peut le faire passer de vide à pleine en moins de deux heures, ce qui signifie un suivi d’un mois sans avoir besoin de le retirer de votre poignet. La Withings Scanwatch Nova peut être commandée en ligne directement auprès de Withings, à partir de 599,95 €. On la retrouvera ensuite dans les magasins partenaires à partir de janvier 2024.