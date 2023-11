OneBlade Pro 360, avec style

Le rasoir OneBlade Pro 360 bénéficie de la technologie OneBlade emblématique qui permet de tailler, styliser et raser les poils de n’importe quelle longueur, en toute simplicité. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d’utiliser plusieurs accessoires : le OneBlade répond à tous les besoins ! Il embarque également la nouvelle innovation Philips pour le rasage : la lame 360 qui pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes du visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite, même dans les zones difficiles avec moins de passages et plus de confort.

Philips OneBlade Pro 360, 64,99 €, philips.fr