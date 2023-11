Alpine annonce ses pilotes dont Mick Schumacher pour la saison 2024 d’Endurance

Alors qu’Alpine poursuit activement la préparation de son hypercar A424, l’écurie confirme aujourd’hui les six pilotes qui prendront le volant au Qatar pour le début de la saison 2024 de ses deux voitures engagées dans le Championnat du Monde d’Endurance. C’est une équipe alliant expérience et vitesse qui se joint à l’aventure Alpine en Hypercar.

Pour Bruno Famin, Vice-Président Motorsport Alpine, « à cette période décisive du programme A424, nous sommes fiers de révéler les six pilotes qui courront avec nous en 2024 en catégorie Hypercar. Avec Philippe Sinault, nous tenions à recruter des pilotes non seulement rapides et fiables, mais aussi disposant d’un véritable esprit d’équipe et d’une bonne intelligence de course afin de, représenter au mieux les couleurs de la marque Alpine dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance. Nous sommes absolument ravis d’avoir ces six pilotes avec nous et nous comptons que chacun apporte au projet sa propre expérience et ses propres qualités, par exemple Charles avec sa jeunesse, Nicolas avec son vécu en Endurance – il sera le mentor des jeunes pilotes -, et aussi Mick avec son expérience du très haut niveau. Certes, il fera ses premiers pas dans la discipline, mais son enthousiasme pour le projet et son envie de s’intégrer sont palpables. Je suis sûr qu’il sera un véritable atout.

Mick Schumacher est confirmé pour la saison 2024 chez Alpine. Vainqueur en F4, il remporte le titre européen en F3 en 2018 avant d’être couronné deux ans plus tard en Formule 2. Promu en F1, le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, effectue deux saisons chez Haas F1 Team en 2021-2022, avant de passer pilote de réserve pour Mercedes.

En octobre dernier, Mick prenait le volant d’un prototype d’Endurance pour la première fois de sa carrière. Parmi l’équipe Alpine, le pilote allemand apprenait les subtilités de cette nouvelle machine sous le regard bienveillant de ses futurs coéquipiers. Suite à cette première approche prometteuse, Alpine et Mick Schumacher ont décidé de relever ce défi ensemble en 2024 au sein de la catégorie reine de l’Endurance parmi les pilotes les plus renommés de la discipline.

Mick Schumacher : « Un nouveau challenge s’offre à moi avec Alpine dans la catégorie Hypercar du championnat FIA WEC. La voiture est impressionnante et j’ai hâte de débuter cette compétition. J’ai grandi et évolué avec des monoplaces, piloter une voiture au cockpit fermé et aux roues couvertes, sont une excellente opportunité pour moi d’affiner mes compétences de pilotage. Les courses d’endurance sont un nouveau défi pour moi et je suis sûr que nous allons vivre de belles émotions ensemble l’année prochaine avec Alpine. »