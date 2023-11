La Perspective Final Edition est une platine vinyle de 9 pouces rendant hommage à l’histoire de Pro-Ject.

Si vous aimez écouter votre musique sur l’une des meilleures platines qui soit, prêtez l’oreille à la dernière Pro-Ject. La Perspective Final Edition rend hommage à l’un des tourne-disques de la marque des années 90. Mais ce n’est pas pour autant celui de votre grand-père. Il s’agit d’un lecteur de 9 pouces en édition limitée qui allie nostalgie et musique.

Conçue avec un mélange de nostalgie et de technologie de pointe, cette Perspective Final Edition est un clin d’œil à l’ère du vinyle des années 90, qui fait un retour en force à l’heure actuelle. Limitée à seulement 400 pièces, cette platine vinyle est une version exclusive. Fabriquée à la main en Europe, elle arbore un superbe socle en acrylique transparent. Le produit sera forcément la pièce maîtresse de n’importe quel salon, ou même d’un musée. Cette platine vinyle 2023 est une réinvention moderne de l’emblématique Pro-Ject 6.9 Perspective des années 1990.

Cet appareil moderne contient un sous-châssis découplé avec trois ressorts réglables – considérez-le comme le propre système de suspension du plateau tournant. Et si cela ne suffit pas, il comporte également des pointes en aluminium réglables en hauteur pour une réduction supplémentaire des vibrations. Le moteur à deux vitesses est contrôlé par un commutateur de vitesse électronique, bien loin de la configuration multi-moteurs d’origine. Il est équipé d’un bras de lecture monobloc en fibre de carbone de 9 pouces et d’une cartouche Ortofon 2M Bronze pré-installée.

Pro-Ject a également doté l’édition Perspective Final de fonctionnalités telles qu’un commutateur de vitesse électronique pour 33/45 tr/min, de connecteurs RCA plaqués or, d’un plateau en aluminium de précision avec amortissement TPE et d’un câble phono semi-symétrique. C’est comme si la marque avait pris la liste de souhaits de tous les audiophiles et coché chaque case. Il existe un entraînement par courroie avec contrôle électronique de la vitesse, une longueur de bras effective de 230 mm et un plateau qui est une œuvre d’art en aluminium moulé sous pression de 300 mm.

Envie de mettre la main sur cette platine vinyle en édition limitée ? L’édition finale de Perspective coûtera 1399 €.