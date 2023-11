Optoma UHZ66 : des jeux 4K sur un grand écran très lumineux

Ce projecteur laser 4K Optoma UHZ66 peut atteindre 4 000 lumens.

Lorsque nous parlons de grand écran, nous le pensons vraiment. Le nouveau projecteur home cinéma/jeu Optoma UHZ66 peut projeter une image jusqu’à une taille colossale de 300 pouces – vous auriez besoin d’un solde bancaire de la taille d’un petit État-nation pour vous permettre un téléviseur 4K de cette taille. Il promet également une puissance de 4000 lumens de sa source de lumière laser, ce qui devrait être suffisant pour que vous puissiez sortir le pop-corn sans d’abord fermer les rideaux et éteindre toutes les lumières.

D’autres chiffres incluent un rapport de contraste de 500 000:1, les images doivent donc avoir beaucoup de profondeur (tant que le soleil ne brille pas directement sur votre surface de projection). Un rapport de projection raisonnable de 1,4:1 signifie que vous n’avez pas besoin d’une pièce géante pour obtenir la plus grande image, et une alimentation externe permet également de contrôler l’encombrement du projecteur, de sorte qu’il peut être facilement positionné sur presque n’importe quelle surface plane. La société estime qu’il est 34 % plus petit que les modèles Optoma précédents.

Son système de projection DLP signifie qu’il crée une image de résolution UHD en décalant les pixels et en reflasher ses miroirs plusieurs fois à chaque image, mais c’est suffisant pour mériter le label « vrai 4K » de la part des organismes de l’industrie qui dictent les normes d’image. Cette technologie est également une excellente nouvelle pour les joueurs : normalement, elle fera du 4K/60 Hz avec un temps de réponse assez rapide de 17 ms, mais vous pouvez descendre à 1080p pour un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et une réponse de 4,4 ms.

Ce projecteur compact dispose de deux entrées HDMI 2.0, dont une prenant en charge eARC pour connecter une barre de son ou un système de son surround.

Vous n’avez pas à vous soucier du remplacement coûteux des lampes dans un avenir proche ; l’UHZ66 est bon pour 30 000 heures de visionnage ou de jeu. C’est formidable de voir Optoma utiliser également jusqu’à 50 % de matériaux recyclés post-consommation dans la construction du projecteur.

L’Optoma UHZ66 est disponible à la commande dès maintenant auprès de la plupart des grands spécialistes du home cinéma. Cela vous coûtera 1990 €, ce qui en fait une alternative véritablement tentante à un téléviseur OLED ou LCD plus compact.