Dérivé du Type 108 que l’équipe de Grande-Bretagne a utilisé lors de plusieurs Jeux olympiques, ce vélo électrique Lotus a l’or en ligne de mire. Il ne pèse que 9,8 kg, ce qui est assez léger pour un vélo électrique. Ceci grâce à un cadre en fibre de carbone et à des composants spécialement conçus.

Cela n’abandonne pas non plus tout ce à quoi vous vous attendez pour obtenir ce poids. Vous trouverez un guidon en forme de V, des fourches en forme d’aile et des bases voûtées. Non seulement ils sont légers, mais ils aident le vélo à parcourir les airs avec rapidité et efficacité – pour tenir la promesse de performance. Son système haute performance est l’un des moteurs les plus légers jamais fabriqués. Il ne pèse que 300 g au bas du vélo et peut aider à propulser le vélo à des vitesses maximales. La batterie qui alimente le vélo est également assez unique. Plutôt que de ressembler à un grand rectangle laid, elle est déguisé en bouteille d’eau. De plus, vous pouvez le détacher du cadre en appuyant simplement sur un bouton lorsque vous souhaitez rouler sans lui.

Besoin d’un vélo électrique prêt pour la performance ? Le Lotus Type 136 est la crème de la crème. Il est limité à seulement 136 exemplaires (le voudriez-vous autrement ?), avant que le modèle standard ne soit mis en vente au printemps 2024. Combien cette légende du cyclisme vous coûtera-t-elle ? Seulement 20 000 € pièce – certainement un prix justifié pour ce kit de cyclisme d’élite.