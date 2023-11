Le clip ultime des Beatles « Now and Then » disponible sur Disney+

L’ultime chanson des Beatles, Now and Then, est sortie dans le monde entier. Le clip musical « Now and Then : le clip », réalisé par Peter Jackson, est désormais disponible sur Disney+.



« On voulait que le clip vous fasse monter les larmes aux yeux » s’est exprimé Peter Jackson. « Ce n’est pas évident de susciter l’émotion en n’utilisant que des images d’archives mais la puissance évocatrice de cette magnifique chanson a fait le plus gros du travail. Je suis extrêmement fier du résultat obtenu, et je garderai d’excellents souvenirs de cette expérience. »

L’évolution, sur cinq décennies, de Now and Then est le fruit de conversations et de collaborations entre les quatre Beatles qui se poursuivent aujourd’hui encore. Paul, George et Ringo ont commencé à travailler sur la maquette de John Lennon en février 1995, dans le cadre du projet The Beatles Anthology, mais le projet a rapidement été interrompu, notamment du fait des défis technologiques insurmontables liés à la qualité de la piste vocale de John, enregistrée sur une simple cassette dans les années 1970.

Pendant des années, on a cru que la chanson ne serait jamais achevée. Mais, en 2022, par un heureux hasard, le logiciel développé par Peter Jackson et son équipe pour la série documentaire « The Beatles: Get Back » a finalement permis le découplage de la voix de John et de la mélodie au piano avec lequel il s’accompagnait. Par conséquent, l’enregistrement original a pu être retravaillé et inclut les contributions des quatre Beatles. Ce remarquable exercice d’archéologie musicale témoigne de l’infinie créativité du groupe et sa fascination pour les nouvelles technologies. L’ultime enregistrement que John, Paul, George et Ringo ont réalisé ensemble rend hommage à l’œuvre du plus grand groupe de toute l’histoire de la musique pop, dont l’influence est, encore aujourd’hui, inégalée.

Les abonnés à Disney+ peuvent dès aujourd’hui revoir les contenus mettant en scène les Beatles, dont la docusérie de Peter Jackson « The Beatles: Get Back » et le film documentaire « Derrière les murs des studios Abbey Road ».