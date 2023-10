Bowers & Wilkins lance une édition McLaren de son enceinte sans fil Zeppelin

Cette enceinte sans fil en forme de ballon présente un design inspiré de McLaren.

Bowers & Wilkins est connu pour ses produits plutôt exceptionnels ; des écouteurs haut de gamme à l’audio embarqué, la marque sait certainement ce qu’elle fait. Une collaboration antérieure avec McLaren a vu les PX8 arriver avec un nouveau design. Grâce à sa popularité, les marques ressentent un besoin de vitesse et ont autre chose en réserve. L’enceinte sans fil Zeppelin en forme de ballon reçoit une couche de peinture avec une nouvelle édition McLaren.

Lorsque nous avons mis la main sur le Zeppelin de Bowers & Wilkins, nous lui avons attribué cinq étoiles dans notre évaluation. Nous avons loué le « son profondément impressionnant et agréable » de l’enceinte sans fil. Et le gadget est désormais doté d’un nouveau design grâce à l’édition McLaren. L’enceinte Zeppelin est désormais disponible en deux finitions inspirées de McLaren : Galvanic Grey et Papaya Orange. Ce sont certainement des couleurs frappantes, qui s’agenceront à coup sûr partout où vous placerez l’enceinte.

Le Zeppelin de Bowers & Wilkins est un système stéréo complet dans un seul haut-parleur. Ce haut-parleur intelligent sans fil est conçu pour le streaming, avec une compatibilité facile avec les meilleurs services de streaming. À l’intérieur, vous trouverez des haut-parleurs gauche et droit dédiés centrés autour d’un grand caisson de basses de 240 W. Le résultat est un son stéréo remplissant la pièce qu’aucun rival ne peut égaler. La nouveauté de l’édition McLaren est la capacité multi-pièces sans fil. Grâce à cela, vous pouvez désormais connecter le Zeppelin aux enceintes sans fil Panorama 3 et Formation. Vous pouvez les connecter et tout contrôler via l’application mobile.

Bowers & Wilkins annonce également une version en production limitée du Zeppelin, créée pour célébrer le 60e anniversaire de McLaren et l’héritage de Bruce McLaren. Seules soixante pièces du Zeppelin McLaren 60th Anniversary Edition seront produites. Cette version en édition limitée arbore des couleurs inspirées du monde de la course, notamment une finition orange flamboyante, qui confère à la silhouette immédiatement reconnaissable du Zeppelin une esthétique encore plus distinctive, avec un logo à l’arrière du produit qui rend hommage à la philosophie avant-gardiste de Bruce McLaren. Les soixante modèles en édition limitée sont disponibles exclusivement auprès de certains concessionnaires McLaren dans le monde entier.

Le Zeppelin McLaren Edition est disponible à partir du 11 octobre sur le site Internet de Bowers & Wilkins et chez certains revendeurs au prix de 899 €, tandis que le modèle 60th Anniversary en édition limitée est disponible chez certains concessionnaires McLaren.