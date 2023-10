Nouvelles Smart : C’est parti pour les pré-commandes

En menant le premier programme d’essai de véhicules électriques il y a 15 ans, et en étant complètement électrique depuis 2019, Smart combine son savoir-faire particulier en matière de mobilité électrique avec le design premium pionnier de Mercedes-Benz. A cela s’ajoutent la puissance d’ingénierie et la plateforme SEA de Geely, pour offrir aujourd’hui une mobilité nouvelle génération.

En plus de l’expérience utilisateur naturellement personnalisable qui place le conducteur au centre de l’attention, la smart #1 offrira un choix de plusieurs niveaux de finition pour répondre parfaitement aux besoins et au style de vie de son utilisateur. En plus de l’édition de lancement tout équipée qui a été présenté en première mondiale plus tôt cette année, la smart #1 sera bientôt disponible en différentes variantes : de la ligne Pro+, en passant par la ligne Premium, jusqu’à la #1 BRABUS.

La pré-commande arrive de manière imminente. Le tarif d’entrée de la gamme Pro+ sera de 39.990 € , la gamme Premium de 43.490 €, la Launch Edition de 44.790 € et la BRABUS de 47.490 €. Les pré-commandes pour les quatre versions seront ouvertes au public en France le 18 octobre. Toutes les personnes impatientes de découvrir la nouvelle voiture peuvent pré-commander leur smart #1 chez un agent smart le plus proche ou en ligne (https://fr.smart.com/fr/). On peut choisir entre l’édition limitée de lancement, le luxe de la ligne Premium, le confort de la ligne Pro+ ou les performances de la #1 BRABUS. Toutes les options d’un SUV compact électrique dont vous pourriez avoir besoin ont été prévues dans un package smart.

Plusieurs lignes de finition seront disponibles dès le lancement de la smart #1. Les clients pourront choisir entre le confort de la ligne Pro+, l’exclusivité de l’édition de lancement Launch Edition, le luxe de la ligne Premium ou la sportivité de la version BRABUS. Tous les avantages d’un SUV compact électrique ont été intégrés dans la smart #1. Chaque version possède sa propre personnalité et son style unique. Il appartient désormais aux utilisateurs de choisir celle qui leur ressemble. Dans sa version Pro+, la smart #1 est équipée d’une connectivité avancée et de nombreuses fonctions de sécurité et d’assistance. Cette ligne de finition répond à tous les besoins du conducteur en lui offrant confort, fiabilité et style. Ce compagnon urbain offre une grande variété de fonctionnalités dérivées de l’univers des voitures de luxe.

La smart #1 Premium pousse l’élégance et la connectivité encore plus loin. Elle offre de nombreux équipements et une autonomie plus importante pour offrir un confort de conduite de haute qualité. Avec seulement 1 000 exemplaires produits pour toute l’Europe, l’édition de lancement limitée Launch Edition propose une combinaison d’éléments de design spécifiques et un haut niveau d’équipements pour une expérience de conduite toujours plus exclusive.

Enfin, avec la smart #1, smart et BRABUS ouvrent un tout nouveau chapitre de leur partenariat et le font passer à la vitesse supérieure. La smart #1 BRABUS marque l’étape importante de l’intégration complète de la touche BRABUS si singulière dans la gamme de produits smart, rien qu’au niveau de la production, la rendant ainsi accessible à un plus grand nombre de personnes. Outre l’aspect esthétique, les performances de la smart #1 BRABUS seront également améliorées. La puissance standard de 200 kW passera à 315 kW ; le couple passera de 343 Nm à 543 Nm en passant de propulsion à transmission intégrale. Le mode de conduite BRABUS, qui libère tout le potentiel de la voiture, offre une expérience de conduite encore plus palpitante. Grâce à un design distinctif et à son développement provenant directement de Bottrop, en Allemagne, à l’utilisation des matériaux de haute qualité dans sa conception et, bien sûr, à son niveau de performance plus élevé, la nouvelle #1 sera revue « façon Brabus » La smart #1 BRABUS allie performances pures, exclusivité et singularité. Avec son mode de conduite BRABUS qui lui est propre, cette version possède un caractère unique, représenté visuellement par une carrosserie axée sur les performances, composée de divers matériaux de haute qualité.

Pour Constantin Buschmann, PDG de BRABUS; “chez BRABUS, le partenariat avec smart est tout à fait naturel, car nous continuons tous deux à améliorer encore nos marques et nos produits. Pour la #1, nous continuons à repousser les limites de notre partenariat afin d’intégrer l’essence de BRABUS dans une voiture très performante et un concept de mobilité tourné vers l’avenir, accessible à un large panel de personnes. Nous sommes très satisfaits du résultat et nous considérons la #1 comme un point de départ précieux pour une nouvelle ère dans notre excellente relation avec smart.”