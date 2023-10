La ZM 11 est une nouvelle montre pour les fans d’appareil photo Leica

Après le lancement des ZM 1 et ZM 2 l’année dernière, Leica lance une autre montre-bracelet. Dites bonjour à la Leica ZM 11, une montre de sport à bracelet intégré qui célèbre le design intemporel et le savoir-faire exquis.

Alors que les ZM 1 et ZM 2 nous avaient impressionné l’année dernière avec leurs designs classiques et leurs mouvements innovants, avec un poussoir de date à réglage rapide rappelant un déclencheur, la ZM 11 est un peu plus simple, mécaniquement parlant. La ZM 11 est équipé du calibre automatique Leica LA-3001, un mouvement conçu par Chronode, partenaire de Leica, avec une précision de -4/+6 secondes par jour et une autonomie impressionnante de 60 heures.

La ZM 11 est mesurée sur cinq positions, garantissant toujours la précision. Bien qu’il soit un peu plus simple, l’attention portée aux détails est évidente. Le mouvement fait appel à des techniques méticuleuses de sablage, de brossage et de polissage, qui rappellent les finitions du mouvement des montres Leica ZM 1 et ZM 2.

Leica a déclaré que ce calibre ouvrait non seulement la voie à de futures innovations dans la collection ZM 11, il serait donc intéressant de voir pourquoi la marque propose ensuite.

Le Calibre Leica LA-3001 est logé dans un boîtier de 41 mm en titane ou en acier inoxydable. C’est une résistance à l’eau jusqu’à 10 ATM.

Le véritable point fort ici est le cadran, avec un cadran 3D où la lumière et l’ombre créent de la profondeur. Le cadran à double couche de la Launch Edition passe d’un noir élégant à un rouge vif, selon le point de vue du spectateur.

Le premier cadran de montre de ce type à créer l’impression d’un dégradé obtenu grâce à un savoir-faire mécanique raffiné, au lieu de s’appuyer sur des visuels imprimés. Les index brossés aux bords polis sont dotés d’un remplissage lumineux pour garantir une haute visibilité dans toutes les conditions d’éclairage. Les aiguilles sont taillées en diamant, légèrement facettées et présentent une combinaison de surfaces profondément brossées et sablées qui se reflètent magnifiquement lorsqu’elles captent la lumière.



Alors oui, la ZM 11 est incroyablement belle à regarder, mais tout aussi incroyable à porter. Elle dispose d’un système de sangle Leica Easy Change qui permet de changer de sangle à la volée en appuyant sur un bouton point rouge (il devait y en avoir un quelque part).

Les options de bracelet incluent un bracelet en caoutchouc vulcanisé, un bracelet de montre en tissu ou mon préféré, un bracelet élégant en titane ou en acier inoxydable.

La ZM 11 est disponible avec le choix entre trois options de cadran : la ZM 11 Titanium Launch Edition, limitée à 250 montres, avec un cadran noir et rouge ; la ZM 11 Titanium Coffee Black avec un cadran noir chaud ; et la ZM 11 Steel Midnight Blue avec un cadran bleu et noir.

Le Leica ZM 11 sera disponible à partir de fin novembre dans certains magasins Leica du monde entier ; Le prix de vente de la collection démarre à 6 800 € pour la Leica ZM 11 Acier, avec bracelet en caoutchouc ou en tissu, et atteint 8 150 € pour la Leica ZM 11 Titane, avec bracelet entièrement en titane.