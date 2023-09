Cette nouvelle montre GPS AMOLED améliore la batterie tout en réduisant le prix.

Lorsqu’il s’agit d’acheter une nouvelle montre intelligente GPS pour votre poignet, vous voulez le plus de fonctionnalités et le prix le plus bas – bref le meilleur rapport qualité-prix. Et la dernière offre de Garmin est une offre plutôt intéressante que vous voudrez poursuivre. La nouvelle montre Vivoactive 5 offre les mêmes fonctionnalités que vous connaissez et aimez, prolonge la durée de vie de la batterie et réduit de au passage le prix.

Cette Vivoactive 5 dispose d’un écran AMOLED de 1,2 pouces, pour que vous puissiez garder un œil sur tout ce qui concerne la forme physique. Il est protégé par Gorilla Glass 3 et devrait donc résister aux chocs et aux rayures. Grâce à la dalle AMOLED, cette nouvelle montre intelligente GPS parvient à intégrer un affichage permanent, afin que vous puissiez toujours voir l’heure. Vous le trouverez à l’intérieur d’une lunette en aluminium (plutôt qu’en acier inoxydable), avec une protection renforcée en polymère et des bracelets en silicone.

En termes de remise en forme, vous trouverez le suivi de 30 activités préchargé et 1 600 entraînements dans lesquels la montre peut vous guider. Vous pouvez voir des statistiques telles que le temps de récupération et les avantages de l’entraînement. De plus, il existe un suivi de la sieste, un suivi de la fréquence cardiaque et des conseils de méditation pour couvrir tous vos besoins. La nouveauté de la Vivoactive 5 est un mode fauteuil roulant qui peut détecter les entraînements spécifiques.

Parallèlement, vous pouvez utiliser cette montre pour synchroniser les notifications de votre smartphone, mais vous ne pouvez pas passer d’appels. Garmin parle de jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode montre intelligente et 21 heures d’utilisation du GPS. Cela représente une augmentation par rapport à 8 jours et 18 heures de la génération précédente Vivoactive 4. De plus, cette montre offre une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM, Garmin Pay et fonctionne avec les appareils Android et iOS.

Dotée d’un cadre léger en aluminium et d’un bracelet en silicone, cette Vivoactive 5 GPS est disponible en plusieurs coloris : noir/Gray, ivoire/Soft Gold, bleu marine/Metallic blue et violet/Metallic Orchid. vívoactive 5 pour 300 €