Ultimate Ears Epicboom : faites la fête n’importe où

Cette enceinte nomade IP67 Ultimate Ears Epicboom peut faire face à toutes les conditions météo.

Êtes-vous prêt à faire du bruit, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau ? Ultimate Ears fabrique déjà certaines des enceintes Bluetooth les plus durables et les plus robustes du marché. Mais la nouvel Epicboom va encore plus loin avec un son expansif et riche en basses.

Cette enceinte portable de forme ovale ressemble à une version plus costaude de l’excellente Wonderboom 3, enveloppée dans un tissu résistant à la saleté et dotée de commandes de volume géantes en caoutchouc sur les côtés. Elle semble également accrocheur, dans les coloris Cotton White + Lipstick Red et Charcoal Black.

Il y a de la place à l’intérieur pour un woofer de grande taille de 4,6 pouces, ce qui, selon UE, est bon pour un son à 360 degrés. Un micro interne peut savoir si vous êtes à l’intérieur ou à l’extérieur et ajuster la balance de l’égalisation de manière appropriée pour une qualité audio optimale. Une application compagnon pour smartphone BOOM mise à jour vous permet également de choisir entre différents égaliseurs, de personnaliser les choses vous-même ou d’ajouter encore plus de grondements bas de gamme avec le mode Outdoor Boost. Vous pouvez également vous connecter sans fil à d’autres enceintes UE en mode PartyUP ; elle fonctionne bien avec les trois générations de Boom, le Megaboom, le Megaboom 3 et l’Hyperboom.



L’Epicboom poursuit la tendance de l’entreprise en faveur des boombox classés IP67, ce qui signifie que l’eau et la poussière ne sont pas une source de préoccupation. Elle embarque une batterie suffisamment grande à l’intérieur pour jusqu’à 17 heures de lecture, avec un USB-C fournissant plus de jus lorsque nécessaire. Elle intègre également le NFC pour une connectivité à une touche avec les smartphones Android.

Ultimate Ears a misé autant sur la durabilité que sur le son. Comme tous les produits de la société mère Logitech, l’Epicboom est certifié neutre en carbone, la housse en tissu étant composée à 100 % de matériaux recyclés et d’un minimum de 59 % de plastiques recyclés post-consommation en dessous.

L’UE Epicboom est actuellement en vente, directement sur le site Web d’Ultimate Ears, pour 380 €