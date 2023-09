Les projecteurs ML1080 d’Optoma proposent des écrans portables de 100 pouces

Avec des couleurs de qualité cinéma, une résolution jusqu’à 1080p et un port HDMI 2.1.

Même si vous verrez probablement des projecteurs recommandés pour améliorer votre jeu home cinéma, une autre utilisation importante des boîtiers lumineux est le divertissement portable. Et les derniers projecteurs d’Optoma sont des packages portables offrant un écran jusqu’à 100 pouces. Les nouveaux modèles ML1080 et ML1080ST offrent une résolution de 1080p et des couleurs de qualité cinéma, ainsi qu’une gamme d’autres fonctionnalités utiles.

Les derniers projecteurs d’Optoma sont des modèles 1080p capables de diffuser des couleurs de qualité cinéma. C’est grâce à une technologie triple laser RVB élégante à l’intérieur des modèles ML1080. Cela signifie que les projecteurs peuvent reproduire la gamme de couleurs BT2020 et proposer les formats HDR10 et HLG pour le HDR. Vous bénéficierez également d’une luminosité pouvant atteindre 1 200 lumens.

Alors que le modèle ML1080ST est un projecteur à courte focale pouvant être placé à 1,5 mètre d’un mur, le ML1080 standard doit être placé plus loin. Avec l’un ou l’autre modèle, vous obtiendrez une image d’une taille allant jusqu’à 100 pouces. Plutôt que de fonctionner sur piles, vous pouvez connecter les projecteurs ML1080 à un bloc d’alimentation USB-C. Vous trouverez également un port HDMI 2.1 pour une entrée haute résolution sur l’appareil. Les projecteurs ne pèsent que 1 kg, remplissez donc l’élément portable.

Les deux modèles de projecteurs peuvent être commandés directement auprès d’Optoma. Le ML1080 standard coûte 999 $, tandis que l’option à courte focale coûte un peu plus cher à 1 149 $.