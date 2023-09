On a essayé la Street Glide CVO, avec ce nouveau bicylindre de 1977 cm3, et on a adoré. Ainsi, Harley-Davidson a tout en main pour séduire les amateurs de cruisers modernes à la technologie affirmée… Par Philippe Guillaume

À l’occasion des célébrations de son 120e anniversaire, la vénérable et iconique marque Harley-Davidson a dévoilé ses cruisers du futur, animés par un nouveau moteur 121 (cubic inches) :

C’est quoi ?

C’est l’incarnation d’un savoir-faire typiquement américain : celui d’inciter au voyage, dans les meilleures conditions de confort, avec le soutien d’une mécanique généreuse en cylindrée qui vous permettra de rallier les étapes, jour après jour, sans jamais forcer. En automobile, on pense à Cadillac. Sur deux-roues, les grosses Harley-Davidson de tourisme ne sont pas seulement une démonstration, elles sont aussi un art de vivre. Or, stagner, c’est régresser, donc Harley-Davidson, à l’occasion des cérémonies célébrant son 120ème anniversaire, a dévoilé son nouveau fleuron : les CVO 121, disponibles pour l’instant en deux versions, Street Glide et Road Glide. Pour les différencier, c’est simple : la Road Glide a son carénage fixé sur le cadre, la Street Glide l’a monté sur la fourche. Nous avons fait plus de 2000 kilomètres au guidon de cette dernière, de quoi vous en parler avec précision.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! Moteur, châssis, technologie embarquée, ça bouge à tous les niveaux ! Ainsi, le nouveau cadre et le travail effectué sur le moteur et le réservoir ont permis de gagner 15 kilos par rapport aux précédentes générations de routières Harley-Davidson. Sur des machines qui dépassent souvent les 380 kilos en ordre de marche (sans l’équipage), ce n’est pas anodin. Fourche inversée, freins radiaux, tableau de bord TFT tactile, tout a été revu pour entrer pleinement dans l’ère de la modernité. D’ailleurs, côté design, louons l’habileté des artistes de chez Harley-Davidson, qui ont réussi à conserver les codes du Street Glide (carénage Batwing) tout en le modernisant (vu, les filets de LEDs sur les côtés, qui font à la fois signature visuelle et clignotants).

Et sous le capot ?

Le moteur 121 (ce sont des cubic inches, des « pouce-cube », chez nous, ça correspond à 1977 cm3) est impressionnant de technologie. Tout en conservant l’ADN de Harley-Davidson (angle à 45°, distribution par culbuteurs), il se modernise (refroidissement par eau des culasses, distribution variable), il délivre des performances jamais vues sur un moteur Harley de cette génération : 115 chevaux (à 5020 tr/min) et un couple généreux de 183 Nm !

Et au guidon, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses ! Position de conduite relax, protection au vent réglable grâce à un petit volet occultable à la base de la bulle, grand tableau de bord TFT (trois affichages de compteur, GPS intégré, belle sono, des modes de conduite…), la Street Glide CVO 121 est une parfaite assistante de voyage. Avec elle, les kilomètres défilent sans effort, tant sur autoroute où le confort est une valeur première (le moteur aussi : à 130 km/h, le gros V2 ronronne à 3000 tr/min et vous permet de doubler sans effort). Vu la masse et la puissance, la tenue de route ainsi que la garde au sol sont remarquables sur le réseau secondaire. Tenue de route saine, freinage puissant (le système couplé est remarquable, on gère tout de la pédale de frein arrière).

Saluons aussi l’effet de la distribution variable : malgré des pistons ayant la taille d’une boîte de cassoulet familiale, la souplesse du moteur est remarquable, notamment en ville. Et sur route, il est vif, puissant, coupleux, un régal !

Son point fort ?

Combien, vous dites ? Ah, à partir de 46000 € ! C’est une somme, et avec ces CVO 121, Harley-Davidson se positionne comme proposant les motos « de série » les plus chères du marché. Sauf si vous voulez l’option peinture « whisky neat », un orange/noir du plus bel effet, facturé 7200 €. Cela étant, ces motos incarnent la quintessence de l’esprit américain du grand-tourisme. On adore. Le prix s’oublie, la qualité reste !

Le verdict de Stuff

Elle est chère, c’est vrai, mais elle n’a pas vraiment de concurrente, à part une Honda GoldWing qui joue sur un autre registre ou une Indian Pursuit, nettement moins convaincante en termes de finition. La CVO 121 Street Glide est un must, savourons-le.

Les chiffres clé

Moteur : bicylindre en V, 4-temps, refroidissement mixte air/eau Cylindrée : 1977 cm3 Puissance : 115 ch à 5020 tr/mn Couple : 183 Nm à 3550 tr/mn Boîte de vitesse : 6 rapports Poids : 393 kilos avec les pleins Vitesse maxi : 195 km/h 0 à 100 km/h : env. 5secondes Conso de l’essai : 6 l/100 Prix : à partir de 46000 €