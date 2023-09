Chroma, la platine française d’exception

Découvrez la nouvelle collaboration Elipson X Bleu de Chauffe : la platine Chroma Paon.



Appréciée pour son cuir vieilli naturel, la platine Chroma X Bleu de Chauffe a connu un grand succès lors de son lancement en 2022. Cette collaboration inédite entre Elipson, pionnier de l’électroacoustique française, et Bleu de Chauffe, maison de maroquinerie renommée, est de retour cette année pour le plaisir des mélomanes et des amateurs de qualité.

Que vous soyez un audiophile averti ou en quête d’excellence artisanale, la Chroma en cuir paon représente le summum du savoir-faire français, combinant tradition et modernité, artisanat et technologie, pour une expérience unique et inoubliable. Nous avons hâte de vous dévoiler cette œuvre d’art sonore et visuelle. Fabriquée à la main, la platine Chroma est disponible en 100 exemplaires uniques et numérotés.

En exclusivité chez www.son-video.com et sur www.elipson.com

à partir du 16 octobre 2022

PRIX PUBLIC : 999 €