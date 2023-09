Thomson Electronic, 40 nouveaux modèles de TV, de la HD à la 4K

Thomson Electronic se dote de nouvelles ambitions pour devenir un acteur majeur du marché des téléviseurs, et se positionne sur « l’innovation utile ».



Sans que l’on en prenne pleinement conscience, le petit écran est devenu le plus grand. Le grand écran des grands moments, celui devant lequel on se rassemble en famille ou entre amis. Mais la guerre de la concurrence, la guerre des prix, des écrans et des pixels, comme la course à l’innovation pour l’innovation, peut nous faire perdre de vue l’essentiel : la qualité d’innovation se mesure à la qualité de l’expérience. Cette course effrénée à l’innovation rend la technologie TV souvent trop chère. Trois fois trop chère parce que l’on est souvent amené à acheter des technologies dont on n’a pas un réel besoin ; parce que l’on ne sait pas utiliser certaines fonctionnalités ou que l’on ignore leur existence ; parce que l’inflation technologique a un triple surcoût économique, énergétique et écologique.

Thomson Electronic lance plus de 40 modèles dès ce deuxième trimestre, du 24 au 85 pouces, de la HD jusqu’à la 4K. Et avant la fin de l’année, toutes les dernières technologies seront au programme avec le QLED, le Mini-LED et l’OLED. Tous les modèles à partir des TV Ultra HD proposent une image en Dolby Vision et la compatibilité avec le Dolby Atmos pour vivre le meilleur de l’image et du son.



Côté design, des bords ultrafins et des modèles en blanc permettent de les intégrer au mieux dans tous les environnements. Pour ceux qui ne veulent payer que ce qu’ils utilisent, Thomson lance sa gamme Easy TV, non connectée, qui offre un téléviseur de qualité à ceux qui ont des besoins essentiels, comme juste regarder la télévision. Thomson Electronic complètera son offre d’ici la fin d’année avec, entre autres, des moniteurs Business et Gaming.

« Dans la course à l’innovation et au prix, Thomson propose le meilleur de l’innovation, le choix juste au juste prix. Nous voulons une innovation utile, accessible et responsable : celle qui vous correspond, et qui vous laisse les moyens de vous inventer la vie qui va avec. Rien de plus, rien de moins. » résume Stéphane Cotte.



« Le temps est venu de retrouver le vrai sens de l’innovation, le bon dosage pour le bon usage. C’est notre Grande Résolution ! » déclare Stéphane Cotte, General Manager Europe de l’ouest de Thomson Electronic. « L’innovation utile » se veut être responsable, à la fois vis-à-vis de l’environnement, du consommateur et de l’utilisateur. C’est pour cela que Thomson Electronic assemble ses téléviseurs en Europe, n’utilise que les meilleurs composants et porte la garantie du constructeur à trois ans, preuve de son engagement envers la qualité et fiabilité. Une faible consommation électrique et un bon niveau de réparabilité ont par ailleurs été des critères importants dans le développement des TV Thomson. Et parce que tout le monde n’a pas la même affinité avec l’innovation, la marque a souhaité aussi favoriser et accompagner les utilisateurs et leurs usages en construisant Le Service A l’Usage (SAU), basé en France et disponible pour profiter pleinement de son téléviseur.



Aujourd’hui, la connexion à Internet a changé la manière de consommer le contenu télévisuel et permet de se connecter et de se relier au monde comme jamais auparavant. Cela doit être une opportunité qui rassemble devant l’écran. L’accès à la vidéo à la demande et aux nombreuses applications offre la liberté de regarder les contenus choisis, mais doit demeurer simple et organisé. Pour cela, Thomson Electronic équipe ses téléviseurs de la dernière version d’Android TV, le système d’exploitation le plus complet du marché. Sur sa télécommande rétroéclairée, un bouton « Thomson Touch » a été intégré pour accéder directement à son application favorite. Et avec des écrans allant jusqu’à 2,15m de diagonal (85’’), tous les membres de la famille pourront se retrouver pour profiter simplement de leurs contenus préférés, comme s’ils y étaient, et vivre de grands moments ensemble. Le grand écran des grands moments : en famille, entre amis, entre colocs, entre supporters, entre « gamers », entre passionnés…