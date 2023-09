Amazon dévoile des Fire TV Sticks plus intelligents et plus puissants

Le tout nouveau Fire TV Stick 4K offre le meilleur des performances de Fire TV pour moins de 70 €, avec près de 30 % de puissance en plus par rapport à la génération précédente.

Amazon a annoncé une série de mises à jour de sa célèbre gamme Fire TV, en présentant les Fire TV Sticks les plus puissants à ce jour – le tout nouveau Fire TV Stick 4K Max, désormais doté de l’expérience Fire TV Ecran Dynamique, et le tout nouveau Fire TV Stick 4K.

Le nouveau Fire TV Stick 4K (2e génération) offre les meilleures performances du Fire TV Stick à ce jour pour moins de 70 €. Il prend en charge le Wi-Fi 6 et est doté d’un processeur quadricœur 1,7 GHZ mis à jour, ce qui le rend près de 30 % plus puissant que la génération précédente. Les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité d’image 4K Ultra HD éclatante et d’un son Dolby Atmos immersif grâce à la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+. De plus, les clients peuvent connecter sans fil des enceintes Echo compatibles, pour un son émanant de plusieurs haut-parleurs et entrées, créant un home cinéma Alexa complet.

Le nouveau Fire TV Stick 4K Max (2nd Gen) est le premier lecteur multimédia de streaming à être livré avec l’expérience Fire TV Ecran Dynamique, et dispose d’un processeur quadricœur 2,0 GHz mis à niveau, ce qui en fait l’appareil de streaming le plus intelligent et le plus puissant d’Amazon à ce jour. Fire TV Stick 4K Max est le premier appareil de streaming à prendre en charge le Wi-Fi 6E, ce qui signifie que les utilisateurs disposant d’un routeur compatible peuvent profiter d’une expérience de streaming plus fluide avec une latence réduite, des vitesses plus rapides et moins d’interférences avec d’autres appareils compatibles Wi-Fi dans la maison. Avec une qualité 4K Ultra HD ultra-cinématographique et vibrante, et la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et du son Dolby Atmos immersif, le nouveau Fire TV Stick 4K Max offre la meilleure expérience visuelle et audio jamais offerte par le Fire TV Stick.



Fire TV Stick 4K Max dispose d’une capacité de stockage de 16 Go, doublant ainsi la capacité de la génération précédente et permettant aux utilisateurs de stocker encore plus d’applications et de jeux directement sur l’appareil. C’est également le premier Fire TV Stick à être équipé de la télécommande vocale Alexa « Enhanced Edition » (édition améliorée), qui offre aux utilisateurs des boutons de chaînes dédiés et un bouton « Récents » pour un accès instantané à l’application ou à la chaîne la plus récemment utilisée, d’une simple pression.

Avec l’Écran Dynamique Fire TV, les utilisateurs peuvent consulter des informations en un coup d’œil, comme leur emploi du temps avec les calendriers et les rappels, laisser des notes aux membres de leur famille, contrôler des appareils intelligents comme des caméras, des ampoules ou une sonnette Ring, et écouter de la musique à partir de services tels qu’Amazon Music et Spotify. L’Écran Dynamique peut transformer votre téléviseur en une galerie d’art à domicile, sans abonnement mensuel. Il suffit de demander à Alexa ou de maintenir enfoncés les boutons « Accueil » ou « Alexa » de la télécommande lorsque vous n’êtes pas en train de regarder la télévision pour remplacer les écrans vides par de magnifiques œuvres d’art. Aujourd’hui, Amazon a ajouté des centaines de nouvelles images à une collection de plus de 2 000 œuvres d’art gratuites, de qualité musée, et a élargi sa collection pour inclure des artistes de France, d’Espagne, d’Italie, du Japon et d’Australie avec des œuvres d’art provenant d’institutions de premier plan telles que le Musée d’Orsay à Paris, le Musée du Prado à Madrid et la Galerie d’Art Moderne à Florence. Les clients peuvent également choisir parmi des images animées, des paysages ou des photos personnalisées et personnelles.