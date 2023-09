En utilisant la dernière technologie Wi-Fi 7, le TrueMesh et le 10 Gigabit Ethernet, eero Max 7 offre les vitesses les plus rapides que les utilisateurs d’eero aient jamais connues.

Amazon a annoncé aujourd’hui eero Max 7 (699,99 €), son premier système maillé Wi-Fi 7 et le système eero le plus rapide et le plus puissant à ce jour. eero Max 7 associe la technologie réseau brevetée TrueMesh de l’entreprise à la dernière norme Wi-Fi 7 pour augmenter considérablement les vitesses, éviter les interférences des réseaux voisins et améliorer la latence du maillage – et avec le 10 Gigabit Ethernet, il est désormais possible de télécharger un film en 4K en 10 secondes ou un jeu vidéo de 50 gigaoctets en moins d’une minute

En tant que système Wi-Fi maillé tri-bande le plus rapide d’eero, eero Max 7 prend en charge les bandes radio de 2,4, 5 et 6 GHz, et offre des débits filaires allant jusqu’à 9,4 Gb/s et des débits sans fil allant jusqu’à 4,3 Gb/s. Avec deux ports Ethernet 10 Gigabit et deux ports Ethernet 2,5 Gigabit, il peut prendre en charge plusieurs périphériques câblés et permettre aux utilisateurs de profiter de plans Internet jusqu’à 10 Gb/s. eero Max 7 peut fournir jusqu’à deux fois le débit sans fil d’eero Pro 6E à une plus grande portée – avec un pack fournissant jusqu’à 232 m² de couverture. Comme tous les systèmes Wi-Fi maillés eero, eero Max 7 utilise la technologie brevetée TrueMesh de la société pour acheminer dynamiquement les données par le chemin le plus rapide du réseau, en limitant les interférences et en garantissant aux clients une expérience Internet rapide et fiable dans chaque pièce. Il présente également un tout nouveau design avec une conception thermique passive avancée, offrant de nouveaux niveaux de portée et de performance sans nécessiter de ventilateur.

eero Max 7 permet de profiter facilement des applications qui déplacent de grandes quantités de données sur Internet ou sur le réseau local et qui nécessitent peu ou pas de latence, comme la réalité augmentée et virtuelle, le streaming vidéo 4K et 8K, et les jeux. Il améliore la connectivité globale pour les activités quotidiennes en réduisant l’encombrement des appareils sur le réseau, et apporte une connectivité fiable aux réseaux d’entreprise avec de nombreux appareils connectés et des appels vocaux et vidéo simultanés. Il constitue la base de la connectivité domestique intelligente, prenant en charge plus de 200 appareils connectés et en offrant la prise en charge de Matter, la capacité d’agir en tant que routeur de frontière Thread (« Thread border router ») et en intégrant un hub maison connectée Zigbee.