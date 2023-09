Les AirPods Pro 2 USB-C étaient en fait plus nouveaux que ce qu’Apple avait déclaré

Lorsque Apple a présenté le prochain iPhone USB-C, il a également mentionné une version USB-C des AirPods Pro 2 presque en passant.

Lorsque Apple a présenté le prochain iPhone USB-C, il a également mentionné une version USB-C des écouteurs sans fil AirPods Pro 2 presque en aparté.

En fait, il a été clairement indiqué lors du lancement de l’iPhone 15 que les AirPods Pro de 2e génération existants avaient été « mis à jour avec une connexion USB-C ». Et c’était tout.

Il s’avère cependant que ce n’est pas le cas. Comme les AirPods Pro 2 avec USB-C présentent en fait quelques différences (bien que mineures). Il y aura donc bientôt deux versions quasi identiques du même casque disponibles chez un revendeur près de chez vous.

Surtout, le boîtier de chargement USB-C n’est pas disponible séparément – ​​vous ne pouvez donc pas l’acheter pour vos AirPods Pro existants. Et c’est un gros indice. Les AirPods Pro 2 USB-C sont un modèle légèrement modifié à d’autres égards.

Il existe un indice IP54 mis à jour pour les AirPod et le boîtier – une mise à niveau par rapport à IPX4. Plutôt qu’une résistance accrue à l’eau, ce changement de classement signifie en fait qu’ils sont étanches à la poussière ou « protégés contre la pénétration de la poussière ».

Mais ce n’est pas tout. Ils disposent également d’un « audio sans perte avec une latence ultra-faible » selon le site Web d’Apple. Il semble que cela soit spécifiquement destiné à être utilisé avec Apple Vision Pro.

Il fournira un son sans perte de 20 bits à 48 kHz. Nouvelle fonctionnalité! Cependant, il faut dire que la qualité est inférieure à celle proposée par Apple Music – 24 bits/192 Khz.

Nous entendons dire que la capacité sans perte n’est pas disponible sur la version précédente des AirPods Pro (2e génération). Il faut donc que ce soient ces nouveaux écouteurs USB-C.

La raison pour laquelle il s’agit d’un cas reste un mystère car la puce H2 est la même. Mais il doit y avoir une raison matérielle, sinon Apple mettrait sûrement à jour le logiciel.

Une chose est sûre, si vous êtes satisfait de Lightning, vous pourrez obtenir des offres intéressantes sur les AirPods Pro 2 au cours des semaines à venir, car les détaillants réduisent les anciens stocks. Et ce sera déroutant pour les clients au fur et à mesure du basculement.