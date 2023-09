Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra offrent un son spatial

Un style plus net et une technologie audio immersive pour de véritables écouteurs sans fil de nouvelle génération.

En ce qui concerne les écouteurs sans fil à réduction de bruit, Bose est régulièrement considéré comme le champion du monde des poids lourds – et il semble prêt à défendre cet honneur avec les écouteurs QuietComfort Ultra. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil de dernière génération adoptent un nouveau style, incluent un son spatial pour la première fois et ajoutent des fonctionnalités manquantes à leur prédécesseur. Eh bien, en quelque sorte.

Les écouteurs QuietComfortUltra sont le coup d’envoi d’un doublé qui comprend les écouteurs QuietComfort Ultra, également révélés lors de l’événement de lancement de la société à New York. Les deux ont été dotés de la toute nouvelle technologie d’écoute spatiale Immersive Audio de Bose, qui devrait offrir une scène sonore expansive et multidimensionnelle. La société estime que cela empêchera la musique de sonner « effondrée dans votre tête, entre vos oreilles », ce qui est courant avec les écouteurs. Vous aurez le choix entre deux modes d’écoute : « Immobile » est idéal lorsque vous êtes assis à l’arrêt, et « Mouvement » est destiné lorsque vous vous déplacez.

Les écouteurs Ultra Earbuds remplacent en fait les écouteurs QuietComfort II, qui ont été lancés pour la première fois il y a près d’un an jour pour jour. Du point de vue du design, la grande différence réside dans une nouvelle finition métallique, mais les bandes de stabilité intégrées ont également été révisées. Un nouvel ajustement imbriqué devrait les empêcher de glisser, ce qui était un problème sur le modèle sortant.

La qualité des appels devrait être considérablement améliorée, grâce au mixage dynamique des micros et aux filtres de bruit adaptatifs. Cela fonctionne en temps réel pour déterminer quel microphone subit le moins de bruit de vent et élimine les autres bruits de fond tout en laissant votre propre voix claire et nette.

Nous nous attendons à la même suppression phénoménale du bruit que les QC Earbuds II, et Bose promet les mêmes commandes tactiles réactives, la même résistance à la transpiration IPX4 et la même technologie d’égalisation sonore CustomTune. Les écouteurs devraient offrir jusqu’à six heures de jus lorsque Bose Immersive Audio est éteint, et jusqu’à quatre heures lorsqu’il est allumé.

Une chose qui manquait aux anciens écouteurs était le chargement sans fil. Au lieu de le cuire cette fois-ci, Bose a créé un couvercle de boîtier en silicone en option, qui se glisse sur le boîtier standard pour ajouter des recharges sans câble. Ils prennent en charge les QC Earbuds II ainsi que les Earbuds Ultra, ce qui est bien, mais vous devez payer 50 $/50 £ de plus pour mettre la main dessus.

C’est une pilule amère pour une paire d’écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, d’autant plus que les QuietComfort Earbuds Ultra vous coûteront 349 €. Ils seront en vente début octobre dans les options de couleurs Black et White Smoke, ou vous pouvez pré-commander dès maintenant sur le site Web de Bose.