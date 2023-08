Sony PlayStation Pulse Elite et Explore, un casque et des écouteurs sans fil pour PS5

Sony a dévoilé beaucoup plus de détails sur les écouteurs sans fil PlayStation Pulse Elite et Pulse Explore.

Précédemment présentés lors du PlayStation Showcase de Sony en mai, ils ont désormais un noms – Pulse Elite pour le casque sans fil, et Pulse Explore pour les écouteurs True Wireless. Les casques et les écouteurs sont bien sûr un domaine dans lequel Sony a beaucoup d'expérience, et ses WH-1000XM5 et WF-1000XM5 font partie de nos produits audio préférés.



Mais même si les séries XM3/4/5 sont capables de supprimer totalement le bruit, les écouteurs PlayStation ne sont pas destinés à cela, mais intègrent plutôt une technologie de « rejet du bruit ». Les écouteurs et les écouteurs PlayStation feront cependant monter la barre dans certains domaines, car ils disposent non seulement de drivers magnétiques planaires conçus sur mesure, mais ils sont également capables d’offrir un son sans perte sans fil.

Sony affirme que cela est dû au fait qu’ils utilisent une technologie propriétaire appelée PlayStation Link. Une technologie audio à faible latence capable de basculer facilement entre plusieurs hôtes PlayStation Link tels que le PlayStation Portal ou une PlayStation 5 avec l’adaptateur USB. En d’autres termes, ils ne pourront pas offrir le sans perte si vous les connectez à votre téléphone, par exemple, à moins que cet appareil ne prenne également en charge PlayStation Link.

Le Pulse Elite est livré avec un micro à perche rétractable et un filtrage du bruit des sons de fond. Un support de chargement est également inclus. Ils coûteront 150 $. Pulse Explore est le premier ensemble d’écouteurs sans fil PlayStation doté d’une filtration similaire du bruit de fond. Ils sont livrés avec un étui de chargement et coûteront 200 $.