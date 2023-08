Essai – Faut-il craquer pour le Dacia Jogger Hybrid ?

En se dotant d’une version hybride, le Dacia Jogger se dote d’un atout supplémentaire -si besoin était – pour séduire les familles en quête d’espace, de fonctionnalité et, c’est nouveau, d’efficience. Une auto pragmatique et bien pensée qui se révèle très séduisante à l’usage… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Vous n’avez pas l’impression que, de loin, on dirait presque un break Volvo ? Si, et c’est évidemment un compliment ! De fait, c’est un peu fini les Dacia moches, à l’image de la première Logan. Ce Jogger, récemment apparu sur notre marché, s’est imposé comme l’auto familiale par excellence : qui d’autre, en effet, pouvait se targuer d’offrir 7 places (avec 4,55 m de long, le Jogger était la plus grande des Dacia jamais construite) et un équipement complet pour moins de 20 000 € ? Ce faisant, le Jogger renvoyait aux fraises deux autres modèles de la gamme, le break Logan MPV et le très moche Lodgy. Et autant dire que la stratégie de séduction prend un nouvel élan avec cette version hybride.

Dacia Jogger Hybrid 140, gris schiste – Lisbonne, Portugal, le 9 février 2023 – Photo: Greg / DPPI

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

A peine lancé, déjà relooké ! En effet, le Jogger n’a pas été long à se doter de la nouvelle identité visuelle de la marque, qui se remarque par le logo composé des lettres D et C de Dacia, sur la calandre, ainsi que du nom de la marque, écrit en toutes lettres, sur la porte arrière. Une touche de modernité bienvenue. Et, pour l’autre nouveauté marquante, passons au paragraphe suivant, voulez-vous !

Et sous le capot ?

A son lancement, le Jogger était proposé avec un moteur 3 cylindres 1.0 de 110 ch (183 km/h en pointe, le 0 à 100 couvert en moins de 11 secondes), qui lui allait d’ailleurs assez bien. Une version GPL de 100 chevaux était également proposée, mais pas de Diesel, ce n’est plus à la mode. Cette version hybride lui permet d’avoir accès à une technologie vue dans les Clio, Captur et Arkana : un quatre cylindres 1.6 de 95 ch est associé à deux moteurs électriques, l’un dans la boîte de vitesses (49 ch) et l’autre (20 ch) faisant office d’aide au démarrage, le tout étant alimenté par une petite batterie de 1,2 kWh (avantage : elle n’impacte pas le volume intérieur de l’auto), qui ne permet pas une grande autonomie en mode « zéro émission », mais qui a le mérite de se recharger vite et d’offrir les coups de boost nécessaires en ville, notamment, où l’on roule souvent sans le moteur thermique. La puissance cumulée de l’ensemble est ainsi de 140 ch, un record pour une Dacia, tout comme le fait que la boîte automatique est aussi une première pour le Jogger. Par rapport à la version essence 110 ch, le Jogger hybride perd un peu en vitesse de pointe (mais ça, on s’en fout), et gagne, par contre, à la fois en vivacité et en consommation, avec une valeur officielle mixte à 4,8 l/100, soit 1 l de moins que le petit moteur essence. Mais en réalité, l’écart est bien plus grand….

Dacia Jogger Hybrid 140, brun terracotta – Lisbonne, Portugal, le 9 février 2023 – Photo: Greg / DPPI

Et au volant, ça donne quoi ?

L’intérieur est bien assemblé et bien équipé, compte-tenu du fait que l’on n’attend pas de cuir pleine fleur et d’une pléthore de gadgets souvent inutiles dans une Dacia. Là, ça va droit au but et l’objectif est atteint, voire même plus, avec ces petites teintes de couleur qui égayent l’habitacle. D’ailleurs, l’essentiel est là, dont le CarPlay et Android Auto, et on a même droit à quelques attentions charmantes comme un support de smartphone avec prise USB à proximité. Enfin, le Jogger est malin avec des barres de toit qui peuvent se transformer en support de galerie, tandis que les 7 places sont des vraies places, les deux dernières n’étant pas réservées uniquement aux personnes en cours de croissance.

Bonne nouvelle : une fois en route, le système hybride est assez transparent à l’usage, et en ville, il est possible, en faisant un peu d’écoconduite, de rester autour des 5 litres aux cent, avec effectivement les moteurs électriques qui prennent le relais quasiment la moitié du temps. Cette technologie est forcément moins efficiente sur autoroute, où le moteur thermique est plus sollicité, mais dans le cadre d’un usage mixte, la sobriété de cette Jogger hybride est bien réelle (on rappellera qu’avec la version essence 110 chevaux, la consommation moyenne de notre essai était de l’ordre de 8 litres / 100). Par ailleurs, si le confort d’ensemble est plutôt bon, on regrette quelques bruits de vent a vitesse un peu élevée, et c’est là que l’on se souvient du prix bien placé de cette auto !

Dacia Jogger Hybrid 140, gris schiste – Lisbonne, Portugal, le 9 février 2023 – Photo: Greg / DPPI

Son point fort ?

Avec la techno hybride, le prix du Jogger grimpe un peu, mais les entrées de gamme plus accessibles restent au catalogue. Dans tous les cas de figure, le Jogger reste le roi du rapport prix / prestations. Encore bien joué, Dacia.

Dacia Jogger Hybrid 140, brun terracotta – Lisbonne, Portugal, le 9 février 2023 – Photo: Greg / DPPI

Le verdict de Stuff

Il faudra parcourir quelques kilomètres pour rentabiliser les économies de carburant proposées par cette version Hybride, mais son agrément au quotidien surpasse également celui des classiques version essence. Un bon choix ? Non, un excellent choix.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 2 moteurs électriques – Cylindrée : 1598 cm3 – Puissance : 140 ch – Couple : 205 Nm – Boîte de vitesse : automatique à crabots, 4 rapports thermiques (+ 2 électriques) – Poids : 1385 kilos – Vitesse maxi : 167 km/h – 0 à 100 km/h : 9,9 secondes – Conso officielle / de l’essai : 4,8 l/100 / 5,5/100 – Prix : gamme Dacia Jogger à partir de 17290 €, version Hybrid à partir de 24900 €