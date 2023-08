Trois nouveautés signées Triangle

En cette fin d’été 2023, la manufacture Française TRIANGLE rafraichit son catalogue avec de nouvelles finitions et nouveaux accessoires.

TRIANGLE suit depuis 40 ans la même philosophie en prônant les enceintes Hi-Fi comme objets sonores mais également de plaisir, qui accompagnent l’audiophile au fil

des années. Une attention toute particulière est portée sur les finitions d’ébénisterie à la fois pour sublimer l’enceinte et rester en accord avec la décoration d’intérieur.

Une nouvelle essence de bois chêne doré fait son apparition pour la gamme Signature. Avec sa teinte ambrée et ses reflets vernis, elle apporte une élégance intemporelle et chaleureuse. La Gamme Esprit EZ se pare quant à elle d’une finition chêne clair mat, plus moderne et dans la lignée du design scandinave. TRIANGLE lance également de nouveaux supports d’enceintes audiophiles S05 qui se déclinent en 4 teintes pour s’accorder à vos envies.

SIGNATURE – Chêne dorée

Remplaçant l’actuelle finition Acajou, la finition chêne dorée vient redonner une touche de modernité et de luxe tout en gardant cette élégance intemporelle propre aux séries haut-de-gamme TRIANGLE. Elle est commercialisée au même prix que les autres finitions de la gamme Signature.

ESPRIT – Finition Chêne Claire

TRIANGLE lance également de nouveaux supports d’enceintes audiophiles S05 qui se déclinent en 4 teintes : Bois sombre, Gris Clair, Blanc et Noir pour s’accorder à vos envies.