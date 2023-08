La console rétro Atari 2600+ lira vos anciennes cartouches de jeu

Vous aurez envie de ramener à la maison cette beauté rétrogaming signée Atari et de faire la fête comme en 1979.

Vous vous souvenez de l’époque où Sony avait réduit la PlayStation originale six ans après son lancement et où tout le monde pensait « Mon Dieu, c’est un peu rétro » ? Atari vient de remonter le temps, tout en enfilant des chaussettes fluorescentes et en dansant sur Depeche Mode. Voici l’Atari 2600+, qui est tellement rétro qu’il fallait être né à ce moment-là, mec.

Imaginez l’Atari 2600 originale. Parce que c’est à peu près ce que vous obtenez ici – du moins vu de l’extérieur. Elle a cependant subi un lavage à chaud et a rétréci, à 80 % de la taille de l’original. Et il y a d’autres concessions mineures à la modernité : l’alimentation USB-C ; un logo lumineux ; une sortie HDMI ; un mode écran large qui, nous le craignons, pourrait être une vision extensible.Tout le reste date de la fin des années 1970.

L’engin lit la plupart des cartouches Atari 2600 originales (et, en bonus, les Atari 7800). Et elle semble également compatible avec les anciens contrôleurs. Le joystick CX40+ fourni possède le port DE-9 classique, et Atari affirme qu’il fonctionnera sur un Atari 2600 d’origine si vous parvenez à convaincre les araignées de déménager. Sagement, Atari ne suppose pas que tout le monde aura un tas de vieux jeux qui traînent. Ainsi, dans la boîte, vous obtenez une cartouche avec dix jeux. Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, RealSports Volleyball, Surround, Video Pinball et Yars’ Revenge devraient satisfaire les joueurs d’un certain millésime.

Des sticks CX40+ supplémentaires sont également disponibles au prix de 24,99 $, si vous parvenez à convaincre quelqu’un d’autre de jouer à Combat. Le pack principal Atari 2600+ lui-même vous coûtera 129,99 $ lors de sa sortie le 17 novembre.Mais faut-il en acheter un ? Peut être. Bien que si vous ouvrez ce nouvel/ancien Atari, vous trouverez une carte Pi-ish exécutant des émulateurs – un peu comme avec toute autre machine de mini jeux – il y a faut souligner le fait d’en avoir une qui lit les cartouches du système d’origine. Cela semble même audacieux à côté de l’Evercade.