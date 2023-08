Gillette et Razer s’associent pour une collaboration ultime entre rasage et jeux vidéo

Gillette, la plus grande marque de rasage masculin au monde, et Razer, la marque lifestyle n°1 pour les gamers, s’associent dans une collaboration unique liant l’univers du rasage masculin et celui du jeu vidéo. Les deux marques – qui ont toutes les deux une histoire et une tradition riches au sein de la communauté gaming – se rejoignent au carrefour du design, de l’innovation et de la technologie de pointe pour dévoiler la gamme GilletteLabs en édition limitée, intégrant la barre exfoliante aux couleurs de Razer.



Disponible en magasins et en ligne à la fin du mois d’août, les consommateurs pourront se procurer le rasoir GilletteLabs avec barre exfoliante – la dernière innovation de la marque Gillette – arborant le logo emblématique du serpent à trois têtes de Razer. De plus, les joueurs et les fans pourront échanger avec les marques lors des plus grands événements gaming au monde et participer à des campagnes avec le roster de la Gillette Gaming Alliance et les influenceurs Razer.



« Razer, marque de gaming premium, et Gillette, la principale marque de rasoirs au monde : ce n’est pas qu’une simple coïncidence », a déclaré Daniel Ordonez, Vice-président Gillette Global. « Nous sommes fans de Razer et de sa technologie de pointe depuis longtemps ; c’est une marque reconnue de tous dans le monde du gaming et de la high-tech. Nous sommes ravis d’améliorer l’expérience du rasage et du jeu grâce à cette collaboration passionnante, marquant une nouvelle étape pour nous dans la culture gaming. Les hommes du monde entier apprécieront notre collaboration – la combinaison parfaite entre la forme, la fonction et le design. »

« Depuis que Razer a été présenté le 1er avril dernier, nous avons été submergés de demandes pour en concevoir un. Nous sommes ravis de donner à nos fans ce qu’ils ont demandé », a expliqué Ayesha Durante, Vice-présidente, Responsable Marketing Monde Razer. « Cette collaboration entre deux géants a abouti à un design co-créé, mettant en avant le meilleur de Razer et de Gillette, avec une attention particulière portée à la qualité et la performance. » Les deux marques emblématiques se rassemblent sous la bannière « Feel sharp, Play sharp ». Un rasage net et précis vous apportera la confiance nécessaire pour bien démarrer la journée et jouer avec précision et aplomb.



Le rasoir GilletteLabs avec la barre exfoliante offre un rasage sans effort en un seul passage. Sa barre exfoliante unique retire les impuretés et prépare la peau au passage des lames, pour un rasage exfoliant et sans effort en un passage. La technologie FlexDisc épouse les contours du visage pour offrir l’expérience de rasage ultime de Gillette.



Le GilletteLabs avec la barre exfoliante est récemment apparu dans les domaines les plus pertinents de la culture masculine, notamment avec des publicités diffusées lors des plus grands événements sportifs mondiaux et des activations lors de certains des plus grands festivals. De plus, Gillette a mis en lumière l’esthétique élégante du rasoir et créé une demande parmi les premiers utilisateurs et les moteurs de la culture. La marque est ainsi ravie de présenter la dernière innovation dans l’univers du rasage de GilletteLabs et de s’associer à l’une des meilleures marques de gaming, Razer