Essai – Jeep Avenger, la Jeep du futur ?

Entièrement électrique et auréolée du prestigieux titre de « Voiture de l’Année 2023 », la nouvelle Jeep Avenger devrait permettre à l’iconique marque américaine d’augmenter encore son pouvoir de séduction. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Oui, c’est la « voiture de l’année 2023 », un titre décerné par 59 journalistes spécialisés, issus de 22 pays européens et, en 60 ans qu’existe ce prix, c’est la première fois qu’il est décerné à une Jeep. La marque « aventure » du groupe Stellantis doit ainsi être particulièrement fière de cette distinction, qui ne peut qu’aider à booster les ventes de cette petite Jeep. Mais non, contrairement à une information lue ici et là, ce n’est pas la « plus petite Jeep de l’Histoire » ! En effet, l’Avenger mesure 4,08 m de long (parfait pour la ville !), on rappellera que la Jeep Willys, oui, celle du débarquement, parvenait à loger quatre G.I. dans 3,40 m de long !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! Ou, presque, par une belle illusion d’optique. En effet, il ne vous a pas échappé que Jeep a été intégré dans la nébuleuse Stellantis, pas que pour amour du geste, mais aussi pour optimiser les économies d’échelle. Ainsi, cela ne se voit pas, mais cette Avenger partage de nombreux composants techniques avec une DS3, une Opel Mokka, une Peugeot 2008 et même la prochaine Fiat 600… Par contre, effectivement, cela ne se voit pas, tant à l’extérieur, avec une identité Jeep bien marquée (le profil carré, la calandre aux 7 barres, sans compter les traditionnels clins d’œil esthétiques sur le bord des jantes ou la base du pare-brise). Cela ne se voit pas non plus à l’intérieur, avec une planche de bord soignée, un belle dalle TFT et des rangements bien pensés et plutôt nombreux.

Et sous le capot ?

La motorisation électrique repose sur une batterie de 51 kWh et un moteur de 156 ch (valeur uniquement disponible en mode Sport, sinon en mode normal, on a 109 ch, voire 82 ch en mode éco). D’un point de vue technique, les dessous de l’auto sont constitués de la « plateforme e-CMP2 », la même qui sert donc à construire les DS3 E-Tense, Peugeot e-2008 et Opel Mokka-e ; rien d’illogique à ce que l’on trouve donc des capacités de batteries et de puissance moteur identique dans tous ces véhicules. Toutefois, prévu au départ pour être uniquement électrique, l’Avenger a vu sa destinée évoluer rapidement : le constructeur va lui adjoindre une offre thermique, composée d’un petit moteur 3 cylindres 1.2 de 100 chevaux, histoire de faire sensiblement baisser le tarif d’accès.

Au volant, ça donne quoi ?

C’est pas mal du tout. D’abord parce que l’auto est spacieuse malgré son petit gabarit, parce que la position de conduite se règle facilement, l’instrumentation est claire, la sono est bonne, l’écran d’info-divertissement de 10,25’’ est meilleur que sur les DS et Peugeot, bref, ça commence bien dans cet intérieur lumineux et agréable à vivre. Ça continue bien aussi avec un bon silence de fonctionnement (normal, pour une électrique, mais les bruits parasite et les bruits de roulement sont bien maîtrisés) tandis que la puissance du moteur est suffisante pour rouler normalement dans le trafic et dépasser sans stresser. Les suspensions ? Confortables, également. Un regret : une direction manquant à la fois de retour d’information et trop sensible. Après, les kilomètres défilent en toute tranquillité, on constate une faible consommation (de l’ordre de 14 / 15 kWh / 100 en usage mixte, à rythme raisonnable, il est vrai réalisé par des conditions météo optimales pour les autos électriques). De fait, l’autonomie constatée lors de l’essai était de l’ordre de 360 km en usage mixte, pas loin des 400 revendiqués par Jeep, même si la recharge rapide à 100 kW n’en fait pas la plus efficace du marché en ce domaine, un point à prendre en compte lors des grands parcours. De même, la violente neutralité dans laquelle vous plongent l’essentiel des autos électriques, la pauvreté des émotions ressenties au volant font que l’on cherche un peu l’ADN Jeep dans tout ça…

Son point fort…

Look affirmé, confort réel, facilité de conduite imparable, gabarit parfait pour la ville, bonne sono, cette Jeep Avenger fabriquée en Pologne coche beaucoup de cases…

Le verdict de Stuff

Certes, si les Américains avaient débarqué avec ça en 1944, on parlerait encore allemand. Mais il faut vivre avec son temps et dans son volume comme dans ses prestations, cette Avenger est parfaitement cohérente… et très plaisante au quotidien.

Les chiffres-clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 156 ch

Couple : 260 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1595 kilos

Vitesse maxi : 150 km/

0 à 100 km/h : 9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,2 kWh /100 / 14,5 kWh/100

Prix : gamme Avenger à partir de 27000 €, version électrique à partir de 39 000 €