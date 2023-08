Bowers & Wilkins présente la nouvelle série 600 S3

Comment améliorer une gamme d’enceintes plusieurs fois primée et toujours considérée comme la meilleure de sa catégorie ? Bowers & Wilkins, marque de renommée mondiale spécialisée dans l’audio haut de gamme, s’appuiera sur trois décennies de création de la norme de référence en matière d’enceintes accessibles et pourtant très performantes, avec le lancement de sa nouvelle série 600 S3. La huitième génération de l’une des gammes les plus acclamées de la hi-fi présente certaines des améliorations les plus complètes que la série 600 ait jamais reçues.

La Série 600 a toujours joué un rôle essentiel dans le portefeuille de Bowers & Wilkins – notamment parce qu’elle est la deuxième plus ancienne série disponible en continu après l’emblématique 800 Series Diamond. A une époque où de plus en plus de consommateurs exigent un son de qualité supérieure, que ce soit en vinyle ou en streaming haute résolution, la Série 600 S3 représente la première étape parfaite pour percevoir le “vrai son” de l’intention de l’artiste – ce qui en fait le portail d’entrée idéal dans la marque Bowers & Wilkins.

La nouvelle gamme comprend quatre modèles distincts : l’enceinte colonne 603 S3, l’enceinte colonne 606 S3, l’enceinte bibliothèque 607 S3 et la HTM6 S3, une enceinte centrale dédiée au home cinéma. Chaque modèle est disponible dans un choix de finitions, notamment en chêne, blanc ou noir – avec une quatrième finition en cerisier disponible uniquement sur les marchés de l’APAC. Un nouveau socle FS-600 est disponible en argent ou en noir pour compléter la gamme.

Tous les nouveaux modèles ont été conçus pour fonctionner de manière optimale dans diverses combinaisons au sein d’un système Home Cinéma S3 de la série 600, s’intégrant parfaitement avec le canal central dédié HTM6 S3 et l’un des caissons de basses actifs ASW608 ou ASW610 existants.

Le tout nouveau tweeter à dôme en titane apporte raffinement et résolution. Bowers & Wilkins développe et fabrique tous les composants clés de ses enceintes en interne, et fait évoluer ces technologies innovantes au fil du temps. Cette approche se poursuit avec les nouveaux modèles S3 de la série 600, qui présentent tous des changements complets dans chaque aspect de leurs performances acoustiques. La plupart des nouveaux composants sont dérivés de la série 700 S3 et sont intégrés dans un châssis redessiné et amélioré. La nouveauté la plus importante de la nouvelle série 600 S3 est une toute nouvelle technologie de dôme de tweeter, le dôme en titane. Le nouveau tweeter est construit en deux parties, avec un dôme principal de 25 microns, très fin, léger mais rigide, renforcé par un second anneau de titane de 30 microns. Ce nouveau design est logé dans un système de chargement de tube considérablement allongé, inspiré par le design récemment introduit dans la nouvelle série 700 S3. Le système de charge tubulaire plus long réduit la fréquence de résonance derrière le dôme et permet d’obtenir un son plus ouvert, moins affecté par l’enceinte qui abrite le dôme.

En outre, le nouveau dôme en titane bénéficie d’une plaque de montage de diaphragme de taille S3 de la série 700 pour une meilleure dispersion, plus ouverte, et comprend également la toute dernière conception de grille de tweeter, plus ouverte, tirée directement de la série 800 Signature récemment commercialisée.La combinaison de toutes ces nouvelles technologies permet au nouveau tweeter d’offrir un son plus doux et plus raffiné sans sacrifier la résolution ou les détails.

Les membranes Continuum Cones exclusives de Bowers & Wilkins continuent d’être utilisées dans la nouvelle gamme 600 Series S3, avec l’ajout de moteurs plus puissants et à plus faible distorsion 700 Series S3 pour les haut-parleurs de médium et de grave/médium. Les haut-parleurs de graves à membrane en papier de la 603 S3 sont désormais équipés de moteurs 703 S3. Les crossovers sont également mis à jour avec l’inclusion de condensateurs de dérivation de haute qualité et améliorés de la série 700 S3, offrant une résolution et une transparence accrues.Les enceintes de la série 600 S3 ont également fait l’objet d’améliorations considérables. Le tweeter et le haut-parleur principal sont désormais montés plus près l’un de l’autre, à l’aide d’anneaux de finition entrecroisés pour améliorer l’intégration et l’image stéréo. À l’arrière de l’enceinte, un nouveau bornier, repris de la 700 Series S3, est rejoint par un port de basse de la 700 Series, ce qui améliore les performances et crée une enceinte plus rigide. La rigidité de l’enceinte est encore améliorée grâce à l’utilisation d’un bois de qualité supérieure pour les renforts internes. Enfin, le fond des enceintes 606 S3 et 607 S3 comporte désormais des inserts filetés en métal qui permettent de fixer plus solidement les enceintes à la plaque supérieure des nouveaux pieds FS-600 S3.



En développant toutes ces technologies clés en interne, Bowers & Wilkins a été en mesure d’offrir des améliorations de performances significatives à toute sa nouvelle gamme, tout en maintenant un rapport qualité/prix exceptionnel. En d’autres termes, la 600 Series S3 continue de bénéficier de composants et de technologies de meilleure qualité et est destinée à perpétuer l’héritage de la 600 Series en tant que standard de référence en matière d’enceintes accessibles et performantes. C’est le parfait tremplin vers le son Bowers & Wilkins pour les mélomanes du monde entier.



La nouvelle Série 600 S3 range comprend :



603 S3 (€2300 la paire)

Enceinte colonne équipée d’un nouveau tweeter à dôme en titane de 25 mm (1″), d’un haut-parleur de milieu de gamme à cône continu FST de 150 mm (6″) et de deux haut-parleurs de basses à cône en papier de 165 mm (6,5″).

606 S3 ( €1000 la paire)

Haut-parleur pour montage sur pied ou étagère équipé du tout nouveau tweeter à dôme en titane de 25 mm (1″) et d’un haut-parleur de médium/grave à cône Continuum de 165 mm (6,5″).

607 S3 ( €800 la paire)

Un haut-parleur compact pour montage sur pied ou étagère, équipé du tout nouveau tweeter à dôme en titane de 25 mm (1″) et du haut-parleur de médiums/graves à cône continu de 130 mm (5″).

HTM6 S3 ( €750 la pièce)

Une enceinte centrale dédiée et performante dotée du tout nouveau tweeter à dôme en titane de 25 mm (1″) et de deux haut-parleurs de 130 mm (5″) à cône continu pour les médiums et les graves.

FS-600 S3 Pieds ( €300 la paire)

Un support à chargement vertical adapté aux 607 S3 et 606 S3, disponible en noir ou en argent et avec des fixations sur la plaque supérieure pour une connexion directe à l’enceinte.

ASW608 and ASW610 (€499 et €649 respectivement)

Deux subwoofers actifs sont disponibles en noir mat ou en blanc mat.