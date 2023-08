EISA : Les vidéoprojecteurs XGIMI MoGo 2 Pro et HORIZON Ultra couronnés

XGIMI a reçu cette année deux nouveaux prix prestigieux décernés par l’European Imaging and Sound Association (EISA).

Le XGIMI MoGo 2 Pro a été primé “EISA PORTABLE PROJECTOR” de l’année, tandis que le XGIMI HORIZON Ultra, qui arrive très prochainement, a été reconnu comme le “EISA BEST BUY PROJECTOR”.



XGIMI MoGo 2 Pro : la perfection du divertissement mobile

Le MoGo 2 Pro allie portabilité exceptionnelle et performances remarquables. Son design compact permet aux utilisateurs de l’emporter partout, ce qui le rend parfait aussi bien pour le divertissement à la maison qu’en déplacement. Avec ses 400 lumens ISO, le MoGo 2 Pro se démarque dans sa catégorie.Grâce à sa luminosité, les utilisateurs peuvent apprécier des images nettes et lumineuses, même dans des environnements peu sombres.

La technologie ISA 2.0, offre des fonctionnalités comme la correction automatique de l’angle et la mise au point automatique, assurant aux utilisateurs une expérience visuelle optimale sans avoir à se soucier des réglages manuels. Ceci est particulièrement important pour un projecteur portable qui se doit d’être utilisable dans toutes les conditions.

Le MoGo 2 Pro a été soigneusement pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ses fonctionnalités sont non seulement technologiquement avancées, mais aussi intuitives, ce qui le rend accessible aussi bien aux utilisateurs technophiles qu’aux néophytes.

Les prix EISA sont décernés après un examen attentif par des experts dans leur domaine. La combinaison de fonctionnalités innovantes, d’un design pensé pour l’utilisateur et de sa pertinence sur le marché a fait du MoGo 2 Pro un choix hors pair pour le prix “EISA PORTABLE PROJECTOR”.



XGIMI HORIZON Ultra : Une révolution dans la tes vidéoprojecteurs

L’HORIZON Ultra est conçu pour redéfinir le marché des projecteurs, se démarquant comme le choix idéal pour les cinéphiles et les passionnés grâce à des expériences visuelles améliorées caractérisées par une luminosité, un contraste et des couleurs supérieures.

Une large gamme de couleurs garantit aux spectateurs des couleurs plus vives, précises et fidèles à la réalité. Cette fonctionnalité est particulièrement cruciale pour ceux qui accordent la priorité à la fidélité visuelle, tels que les cinéastes, les graphistes et les joueurs.

La luminosité joue un rôle essentiel pour s’assurer que les images projetées restent nettes et visibles, même dans des conditions d’éclairage qui ne sont pas optimales. La luminosité exceptionnellement élevée de l’Horizon Ultra garantit une expérience de visionnage haut de gamme quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.

L’accent mis par HORIZON Ultra sur la calorimétrie ultra-précise garantit que les spectateurs voient le contenu tel que prévu par les créateurs. La reconnaissance d’EISA témoigne de la qualité, de l’innovation et de la pertinence d’un produit sur le marché. Le XGIMI HORIZON Ultra, avec ses fonctionnalités de pointe et son impact attendu sur le marché, s’est clairement démarqué auprès des experts de l’EISA dans la catégorie des vidéoprojecteurs.

Le XGIMI HORIZON Ultra sera officiellement lancé le 1er septembre à l’IFA de Berlin.

XGIMI présentera ses dernières innovations à l’IFA de Berlin du 1er au 5 septembre dans le Hall 1.2 Stand 121.