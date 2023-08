CASETiFY et Chainsaw Man collaborent à travers une collection d’accessoires inédite

CASETiFY, la marque mondiale d’accessoires technologiques, annonce le lancement de sa dernière collaboration avec la populaire série animée Chainsaw Man. À travers les accessoires technologiques, l’univers de Chainsaw Man s’exprime par des designs fortement inspirés de l’animé. Les fans peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la liste prioritaire afin d’être les premiers à acheter la collection sur le site CASETiFY.com, le 22 août.

L’objet iconique de cette collection est l’étui Pochita Collectible AirPods Pro/Pro2, qui sera disponible en quantité limitée. Créé à partir d’un matériau lisse en silicone, le diable à la tronçonneuse “Pochita” protège les AirPods. Cet étui peut également servir d’objet décoratif.

Mettant en scène les chasseurs de diables de la Division spéciale 4 tels que Denji, Makima, Aki et Power, cette collection comprend des coques représentant les capacités de chaque personnage, ainsi que des illustrations basées sur des motifs de l’animé tels que les diables, les armes et les atouts des personnages. De plus, la coque Pochita est un must-have pour les fans du personnage, ainsi que des motifs représentant les différentes expressions faciales de celui-ci sur toute la surface du produit.



La collection comprend des accessoires technologiques, comme des étuis AirPods ou des portefeuilles MagSafe, ainsi que des produits lifestyle, tels que des gourdes, ce qui fait de la collection, un univers complet que les fans apprécieront vraiment.

En téléchargeant l’application CASETiFY Co-Lab, les utilisateurs recevront les dernières nouvelles de Co-Lab. Ils pourront non seulement voir des images des produits réalisés en collaboration et partager des vidéos avec leurs amis, mais aussi enregistrer leurs informations de paiement, les détails de la livraison et le type d’appareil afin de rendre l’expérience d’achat aussi fluide que possible.