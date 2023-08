Découvrez le nouveau trailer de Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games présente de nouveaux personnages jouables, Reptile, Ashrah et Havik, dans Mortal Kombat 1, le dernier opus de la célèbre franchise de jeux vidéo.

Les trois personnages, issus chacun de royaumes différents, sont présentés dans un nouveau trailer, intitulé Les Bannis, avec un premier aperçu du gameplay et des éléments de l’histoire. Reptile, également connu comme Syzoth, est un esclave reptiloïde et métamorphe venant des confins de l’Outre-Monde, capable de cracher une puissante substance acide sur ses adversaires. Ashrah est une démone du Royaume du Nether ayant abandonné ses idéologies maléfiques et qui se bat désormais avec un kriss enchanté. Enfin, Havik est un rebelle anarchiste du Royaume de Seido, déterminé à renverser le régime de son monde tout en tirant parti d’un style de combat unique lui permettant de déchirer les membres de ses adversaires.