G-Shock Mudmaster GWG-2000CR, une édition limitée très camouflée

Conçu pour résister aux endroits les plus durs et les plus rudes de la planète, dans la foulée de la nouvelle Mudmaster lancée plus tôt ce mois-ci, G-Shock a dévoilé une édition limitée au design de camouflage unique.

Ce nouveau design rend cette montre déjà robuste encore plus robuste (en quelque sorte). La Mudmaster est l’une des meilleures montres G-Shock, avec une construction résistante aux chocs conçue pour résister à toute la boue, l’eau et le sable que vos aventures peuvent lui jeter.

Cette nouvelle génération de Mudmaster offre un ajustement plus confortable que la génération précédente grâce à une réduction de la taille. La conception compacte est rendue possible par la lunette en carbone forgé, la structure du boîtier «Carbon Core Guard» et les boutons résistants à la boue combinés à des tuyaux en acier inoxydable et des tampons en silicone.

Le GWG-2000CR se distingue par un cadran, une lunette et un bracelet qui présentent un motif craquelé audacieux inspiré par le terrain exigeant qu’il vous aide à couvrir. Le boîtier est noir, puis gravé au laser et soumis à un processus de vieillissement conçu pour ressembler à des fissures de boue. Le motif craquelé sur la bande est obtenu avec une impression intégrale et un traitement thermique pour créer une surface texturée avec une profondeur supplémentaire.

La fibre de carbone finement réduite en poudre est pétrie en résine, puis pressée à chaud pour mouler une lunette Mudmaster qui est plus complexe et complexe, mais encore plus solide qu’auparavant.

Le cadran comporte de grands index numérotés, des aiguilles extra-épaisses en forme de flèche, des doubles lumières LED et un verre saphir pour assurer une haute visibilité dans les environnements les plus difficiles. À l’intérieur, le Mudmaster embarque un ensemble de trois capteurs qui vous tient au courant des relevés de direction, d’altitude, de pression barométrique et de température.