Blink, Alexa… Un été connecté en toute sérénité

Pour les vacanciers qui s’éloignent de leur domicile, difficile d’être totalement “cool” alors que leur foyer se retrouve déserté et sans surveillance. Quant à ceux qui n’ont pas la chance de partir en voyage, victimes des vagues de chaleurs croissantes que nous affrontons chaque année dans certaines régions, maintenir la fraîcheur de leur logement tout au long de la journée et de la nuit est un véritable casse-tête.Heureusement, Amazon offre des solutions faciles et pratiques pour aborder l’été en toute sérénité… Zoom sur deux partenaires incontournables d’un été “sans prise de tête”.



Blink, pour garder un oeil (bien ouvert !) sur son “chez soi”

Sécuriser sa maison ou son appartement n’a jamais été aussi simple qu’avec Amazon Blink. A l’intérieur, comme à l’extérieur, les caméras connectées d’Amazon offrent une véritable tranquillité d’esprit aux voyageurs en leur permettant de surveiller à distance leurs biens et cela même à des milliers de kilomètres de chez eux. En effet, grâce à leur smartphone, ils peuvent facilement et simplement jeter un coup d’œil à leur logement dès qu’ils souhaitent être rassurés : est-ce que ma plante verte se porte bien, est-ce que mon lit se tient à carreaux… toutes ces questions ne resteront pas des jours sans réponse avec Blink ! Un inconnu sonne en l’absence des maîtres de maison ? Ils peuvent répondre directement via leur smartphone, laisser d’éventuelles instructions à un livreur ou simplement laisser sonner… mais en pouvant voir plus tard la vidéo. Par ailleurs, grâce à leur fonctionnalité de détection de mouvements, les propriétaires de ces appareils sont immédiatement alertés en cas d’intrusion et peuvent ainsi déclencher une commande vocale afin d’effrayer les potentiels cambrioleurs… En les associant à un appareil de la gamme Echo équipé d’Alexa, des Routines peuvent également être créées en quelques instants : par exemple, les lumières du salon peuvent être programmées pour s’allumer automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté par la caméra extérieur entre 22h et 5h du matin. Un moyen efficace de simuler une présence lors des séjours prolongés ou des sorties occasionnelles.

Disponible à partir de 79,99€ pour Blink Indoor (1 caméra et 1 Blink Sync Module) et 119,99€ pour Blink Outdoor et de 69,99€ pour la sonnette connectée Blink Video Doorbell.

Un été tempéré avec Alexa

Ces dernières années, la canicule s’est imposée dans le quotidien des Français et gérer les pics de chaleur se révèle chaque été de plus en plus compliqué… Pour les accompagner, Amazon propose donc des solutions permettant de s’assurer de la fraîcheur constante du logement via la création de “Routines” assurées par Alexa grâce à un dispositif connecté. Il suffit pour cela d’être équipé d’un appareil de la gamme Echo qui simplifiera la gestion quotidienne de la maison en automatisant certaines tâches répétitives comme la fermeture des volets aux heures les plus chaudes ou encore l’activation d’un ventilateur, voir même pour les plus chanceux l’ajustement d’une climatisation connectée, lorsqu’une présence est détectée dans la pièce – uniquement pour les appareils compatibles : Echo Show 5 (2e génération), Echo Show 8 (2e génération), Echo Show 10 et Echo Show 15 – ou en fonction de la température intérieure de son domicile (avec Echo Dot 5e génération et Echo Pop). Pour les appareils Echo non listés, il est également possible d’ajouter l’Amazon Smart Air Quality Monitor à l’installation pour obtenir la mesure de 5 facteurs importants contribuant à la qualité de l’air : les matières particulaires (PM 2.5), les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), l’humidité et la température. Des routines et des alertes peuvent être créées en fonction de chacun des indicateurs, donc lorsque la température ou l’humidité atteignent un certain seuil, le ventilateur peut être activé.Bref, la charge mentale se trouve allégée et l’humeur de facto, plus gaie !