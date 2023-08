Nous nous attendons également à voir à l’occasion de cette keynote de nouveaux modèles Apple Watch et les derniers AirPods.

Alors que nous avons déjà vu une multitude de lancements majeurs de smartphones en 2023, nous n’avons pas encore vu arriver de nouveau combiné d’Apple. La marque attend généralement la fin de l’année pour dévoiler son dernier fleuron. Et il semble que nous ayons une date de lancement pour la prochaine série iPhone 15, avec plusieurs rapports proposant la même date en septembre.

Le premier à avoir noté une date sur le calendrier était 9to5Mac. Selon la publication, plusieurs sources ont révélé que les opérateurs de téléphonie mobile demandent aux employés d’éviter de prendre des congés le 13 septembre. Sans mentionner spécifiquement l’iPhone 15, il correspond au moment où nous nous attendions à ce que le smartphone fasse ses débuts. Mais si cela ne vous convainc pas, l’analyste Apple Mark Gurman a écrit s’attendre à un lancement le 12 ou 13 septembre. La date n’est pas aussi précise, mais les sources de Gurman se concentrent spécifiquement sur le lancement de l’iPhone 15.

Alors qu’Apple organise généralement ses événements de lancement un mardi, l’événement de lancement de l’iPhone 14 de l’année dernière a eu lieu un mercredi. Peut-être que c’est désormais le nouveau calendrier de lancement d’Apple pour les iPhones. Si la marque suit son calendrier habituel, vous pouvez vous attendre à des précommandes le 15 septembre. Les expéditions partiraient ensuite la semaine suivante, le 22 septembre.

L’iPhone 15 devrait apporter quelques rafraîchissements à la gamme de smartphones d’Apple. Nous attendons l’île dynamique sur tous les modèles, et il pourrait y avoir un nouvel iPhone 15 Ultra. On parle de mises à niveau de la caméra et d’un remplacement USB-C pour Lightning. Comme vous vous en doutez, les appareils exécuteront iOS 17 dès la sortie de la boîte.