On a testé… La Samsung Galaxy Tab S9

La nouvelle trilogie de tablettes grand format de Samsung promet beaucoup de puissance et un écran sublime.

La dernière tablette de Samsung est à peu près aussi grande que possible et possède les composants internes en conséquence. L’engin de 14,6 pouces éclipse le plus grand iPad Pro et veut détrôner votre ordinateur portable en tant que machine à tout faire pour le travail et les loisirs. C’est le but d’une nouvelle gamme de trois modèles, qui comprend la Tab S9 + 12,4 pouces et la Tab S9 11 pouces.

Avec un stylet S Pen fourni, un magnifique écran AMOLED et une énorme batterie, il y a beaucoup à apprécier – mais ce n’est plus la seule tablette Android à grand écran existante. La Lenovo Tab Extreme est également bien dotée et peut être achetée pour beaucoup moins d’argent. Samsung en a-t-il fait assez pour arriver en tête – et peut-être même inquiéter Apple ? Nous avons eu la chance d’essayer les trois modèles avant leur présentation officielle.

Conception et finition : étourdissante et svelte

À peine 5,9 mm, la Tab S9 Ultra est une tablette très mince. Bien sûr, ses deux objectifs de caméra arrière dépassent un peu, tout comme le S Pen caché magnétiquement, mais ce ruban d’aluminium est aussi mince que possible. Et pourtant, il semble merveilleusement robuste, avec du Gorilla Glass à l’avant pour garder le grand écran à l’abri des égratignures et des rayures. C’est un peu lourd, mais à 732 g, ce n’est pas lourd au point de ne pas pouvoir la tenir d’une seule main. Les plus petites Tab S9 + et Tab S9 sont cependant plus faciles à gérer.

Plus impressionnant est le fait que Samsung ait ajouté une résistance à l’eau IP68, ce qui signifie que vous pouvez complètement plonger la chose dans votre seau de bière et qu’elle n’en ressortira pas décédée. C’est le seul engin grand public qui le permette (jusqu’à présent, seuls des modèles spécifiques et robustes étaient étanches). Et même si nous doutons que de nombreux propriétaires vont dessiner ou gribouiller depuis la piscine, vous serez entièrement protégé contre les déversements accidentels de boissons. ou des averses surprises (en Bretagne, par exemple).

L’aspect général n’a pas changé par rapport à la Galaxy Tab S8 Ultra de l’année dernière, ce qui signifie des lignes épurées, des coins arrondis et une image de marque minimale. L’encoche d’affichage angulaire distinctive revient également, pour faire de la place pour une paire de caméras selfie 12 MP (une ultra large, une de moins). Nous ne l’avons pas trouvé trop distrayant pendant notre test.

Nous aimons que Samsung ait rendu le chargeur S Pen intégré bidirectionnel : peu importe dans quel sens vous le remettez après avoir pris des notes ou dessiné. Les aimants sont plus puissants que jamais, vous devez donc maintenir le stylo en place si vous glissez l’onglet dans votre sac. Les broches Pogo sur le bord inférieur sont prêtes à être ancrées avec le couvercle du clavier officiel de Samsung, qui était un jeu d’enfant pour taper et proposait une poignée de touches de raccourci utiles.

Il y a un capteur d’empreintes digitales sous l’affichage pour la sécurité, bien que nous n’ayons pas eu l’occasion de vérifier à quelle vitesse il fonctionne. Sur la base des précédentes tablettes Samsung, nous nous attendons à ce que ce soit rapide.

Écran et son : atmosphérique

Oui, c’est absolument énorme, mais ce n’était pas notre plus gros point à retenir de l’écran de la Tab S9 Ultra. Nous avons été plus impressionnés par la superbe fidélité et les couleurs percutantes, grâce au panneau AMOLED de résolution 2960 × 1848. Les images fixes avaient un impact réel et le contenu HDR (même les contenus diffusés via YouTube) avait beaucoup de profondeur.

Le texte a l’air très net et le format d’image 16:10 doit être suffisamment large pour lire des livres électroniques et des magazines numériques sans avoir constamment à pincer pour des zones de texte plus petites. Deux applications s’adaptent également confortablement côte à côte en vue fractionnée.

Le taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz garantit que les pages Web défilent de manière transparente et aide le S Pen à se sentir encore plus réactif, avec presque aucun délai entre chaque trait et son apparition à l’écran. Les cadres d’écran minces ne laissent pas beaucoup de place à vos mains, nous avons donc constaté qu’il était préférable d’écrire et de dessiner avec la tablette posée à plat sur une table ou appuyée en biais à l’aide de l’un des étuis folio en option.

Samsung a augmenté la luminosité cette année, ce qui devrait l’aider à mieux rivaliser avec la récolte actuelle d’iPad Pro d’Apple. Une comparaison côte à côte devra cependant attendre un examen complet.

Nous n’avons pas eu la chance de tester à fond les quatre haut-parleurs de la Tab S9 Ultra, qui sont environ 20 % plus grands que ceux du modèle de l’année dernière. Ils prennent en charge l’audio spatial Dolby Atmos, mais il en va de même pour de nombreux gadgets moins importants – nous attendrons d’en avoir un au bureau pour voir s’il ajoute réellement une dimension aux films ou aux jeux.

Performances et autonomie : rien de plus rapide

Samsung a étendu son partenariat avec Qualcomm des smartphones aux tablettes, ce qui signifie que les trois modèles Tab S9 sont alimentés par un Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Cette puce personnalisée fonctionne plus rapidement que celle utilisée par les entreprises concurrentes, et comme elle a plus de place pour le refroidissement qu’un téléphone, elle maintiendra ce rythme plus longtemps.

Avec seulement une poignée d’applications préinstallées proposées, il n’y avait pas la possibilité de pousser correctement la Tab S9 Ultra pendant notre session pratique ; les benchmarks, les jeux et les tests sérieux devront attendre. Mais nous n’avons rien à redire sur la qualité du lancement des applications, de la gestion du multitâche et du balayage des écrans d’accueil. Les 12 Go ou 16 Go de RAM aident certainement, selon le modèle que vous choisissez.

Sera-t-il capable de maintenir cette performance pendant des jours ? La batterie de 11200 mAh est peut-être inchangée par rapport à l’année dernière, mais le processeur plus efficace signifie, espérons-le, que la Tab S9 Ultra devrait durer plus longtemps que son prédécesseur, qui a réussi plusieurs jours d’utilisation occasionnelle et environ 10 heures de lecture vidéo continue lors de nos tests. La charge devrait toujours être assez rapide, à 45 W, bien que vous n’ayez plus de chargeur inclus dans la boîte.

Expérience logicielle : DEX-térité

Android a toujours été à la traîne d’iPadOS en matière de productivité, mais les efforts combinés de Google et de Samsung contribuent à inverser la tendance. L’application populaire de prise de notes iOS GoodNotes fait le saut cette année, rejoignant d’autres grands succès comme l’éditeur vidéo LumaFusion, le programme artistique Clip Studio Paint et l’outil de conception ArcSite CAD. Samsung a pris le lot en tant que “meilleurs choix” pour la série Tab S9.

Il est utile que la dernière version de OneUI continue d’être la meilleure version de la productivité des tablettes que vous trouverez sur n’importe quel appareil Android. La barre des tâches toujours présente vous permet d’accéder rapidement à différentes applications ou de lancer le multitâche sur écran partagé, et le S Pen apporte plus de précision que vos doigts. Le mode DEX fait également un retour, vous pouvez donc connecter la tablette à un moniteur externe, un clavier et une souris pour une expérience de type bureau.

Nous n’avons pas encore vu Multi-control, qui vous permet de gérer votre smartphone Samsung à l’aide de la tablette, en action. Il est censé accélérer le partage de fichiers et vous éviter d’échanger constamment entre les appareils, ce qui peut être pratique si vous prenez beaucoup de photos ou enregistrez des vidéos lors de vos déplacements.

Appareils photo : doublez le plaisir

Les tablettes jouent presque toujours les seconds rôles par rapport aux smartphones en ce qui concerne les appareils photo, même lorsque vous payez une belle somme. Nous ne pourrons pas juger de la qualité d’image du Galaxy Tab S9 Ultra tant que nous n’en aurons pas reçu un pour examen, mais Samsung lui a au moins fourni du matériel performant.

À l’arrière, il y a un capteur principal de 13 MP avec autofocus, plus un ultra large de 8 MP – une avancée par rapport à celui de 6 MP vu dans la Tab S8 Ultra de l’année dernière. À l’avant, il y a deux capteurs 12MP, qui permettent à Samsung de suivre la fonction Center Stage de suivi du sujet trouvée sur les iPad Pro récents.

L’application Appareil photo propose également la plupart des modes de prise de vue que vous trouverez sur les téléphones Samsung, notamment les modes Portrait, Pro et Nuit. La société possède certains des meilleurs traitements d’image. Les caméras de la Tab S8 Ultra de l’année dernière s’étant imposées dans le monde des tablettes, nous nous attendions donc à des résultats similaires ici.

Opter pour l’un des autres modèles Tab S9 signifie une configuration de caméra légèrement différente. La Tab S9+ conserve le deuxième objectif arrière mais se réduit à un seul orienté vers l’avant (et perd l’encoche dans le processus) ; la Tab S9 a un seul capteur de chaque côté.

Verdict initial Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung était déjà le premier choix de la plupart des gens pour une tablette Android de pointe. Cela ne va pas changer maintenant que la Tab S9 Ultra est arrivée. À première vue, c’est une réussite absolue, avec un écran magnifique et un logiciel très élégant. Vous en espérez autant, compte tenu du prix, mais il y a suffisamment de fonctionnalités pour que de nombreuses personnes puissent facilement remplacer leur ordinateur portable par un des trois modèles Tab S9. Elles concurrencent un iPad Pro à budget équivalent et ne vous font pas payer de supplément pour un stylet. Mais Android a toujours un retard sur la prise en charge des logiciels tiers. Peut-il convaincre les professionnels de la création, qui préféreraient normalement une tablette Apple ? Cela reste à voir.