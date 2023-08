Un nouveau kit de plongée invisible Insta360 X3

Des prises de vue sous-marines à 360° en toute transparence avec le nouveau kit de plongée invisible Insta360 X3.

Insta360 a annoncé aujourd’hui la sortie du kit de plongée invisible X3, destiné à redéfinir la façon dont les gens filment leurs aventures sous-marines. Pour la première fois, les créateurs de contenu de plongée et de sports d’action peuvent débloquer toutes les possibilités créatives de la X3 pour une utilisation sous l’eau, y compris l’effet perche à selfie invisible, le recadrage à 360° et bien plus encore.

Le boîtier invisible est un accessoire révolutionnaire pour la X3. Grâce à un nouveau design innovant, le boîtier disparaît complètement pour des séquences sous-marines à 360° d’une clarté cristalline sans obstruction avec un stitching invisible et une étanchéité IPX8 jusqu’à 50 mètres. “Ce qui rend ce boîtier de plongée si unique, c’est qu’il cache totalement la perche à selfie sous l’eau, la rendant complètement invisible. Je peux maintenant filmer des vues à la troisième personne de moi-même dans les endroits les plus impressionnants de la planète” a exprimé Rachel Moore, photographe sous-marine professionnelle.

L’Insta360 X3, la meilleure caméra d’action 360 au monde, est devenue la favorite des créateurs de contenu de sports d’action grâce à ses possibilités créatives. La capture sous-marine est depuis longtemps un défi pour toutes les caméras 360 car un boîtier de plongée est nécessaire pour assurer un assemblage des images sans faille à cause de la réfraction de la lumière sous l’eau. Avant, la perche à selfie était visible dans la zone inférieure de l’image, connue sous le nom de “nadir”, ce qui limitait l’utilisation des séquences.

Le nouveau boîtier de plongée invisible X3 a résolu ce problème, faisant de la capture sous-marine complète à 360° une réalité. Grâce à une conception optimisée pour une meilleure transmission de la lumière, il n’y a plus d’obstruction et la perche à selfie est automatiquement retirée de la séquence, comme sur la terre ferme.

En filmant des vidéos à 360° en 5,7K et en prenant des photos de 72 MP avec deux capteurs 1/2″ de 48 MP, la X3 atteint la meilleure qualité d’image de sa catégorie, même sous l’eau. La magie de la X3 réside dans le fait qu’elle permet aux créateurs de filmer une vidéo à 360 degrés, puis de choisir où la caméra pointe pendant le montage, un processus connu sous le nom de recadrage. Il suffit d’appuyer sur enregistrement et la caméra filme tous les angles possibles, permettant aux créateurs de choisir les meilleures perspectives plus tard dans l’application Insta360. Que ce soit en mer ou dans l’océan, entouré d’un paysage à couper le souffle ou d’animaux sauvages qui peuvent apparaître de n’importe quel angle à tout moment, la X3 capture tout.

Avec la caméra montée sur une perche à selfie, la X3 peut même réaliser des prises de vue à la troisième personne jusqu’ici impossible, où on a presque l’impression que la caméra flotte dans l’eau devant soi. Les créateurs peuvent se filmer, filmer leurs compagnons de plongée et filmer leur environnement avec une liberté et une facilité inégalées.

La stabilisation FlowState et le verrouillage de l’horizon à 360° de la caméra permettent de filmer des séquences stables même en cas de conditions difficiles ou de mouvements instables de la caméra. L’application et le logiciel Studio Insta360 sont aussi dotés de l’AquaVision 2.0, un outil alimenté par l’IA qui corrige automatiquement la coloration sous l’eau pour une image plus naturelle.

Disponible sur la boutique officielle Insta360 dans le monde entier et sur Amazon, le kit de plongée X3 est vendu à 679,99 €, qui comprend la caméra Insta360 X3, le boîtier de plongée invisible, une perche à selfie invisible de 114 cm, une poignée flottante et un capuchon d’objectif. Pour ceux qui possèdent déjà la caméra, le boîtier de plongée invisible Insta360 X3 est disponible en tant qu’accessoire séparé au prix de 114,99 €.