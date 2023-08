Le DJI Osmo Action 4 à grand capteur convoite la couronne de GoPro

DJI est le roi incontesté du marché des drones avec caméra, mais les ambitions de l’entreprise ne s’arrêtent pas là. Elle semble également vouloir supplanter GoPro en tant que leader de la caméra d’action – et le nouveau DJI Osmo Action 4 pourrait être le moyen de le faire.

L’Osmo Action 3 ne pouvait pas égaler la qualité vidéo ou la convivialité des médias sociaux de la GoPro Hero 11 Black. L’Osmo Action 4 fait monter les enchères avec un nouveau capteur plus grand de 1/1,3 pouce avec une taille de pixel équivalente à 2,4 μm et une ouverture f/2,8 – deux attributs qui permettent à l’appareil photo de s’épanouir dans des situations difficiles de faible luminosité, selon DJI. Nous notons, cependant, que l’Action 3 avait une plus grande ouverture f/1.8 et la même plage ISO 100-12800 – mais ne fonctionnait pas particulièrement bien dans des conditions d’éclairage difficiles. Nous sommes impatients de voir si le capteur et les pixels plus grands ont amélioré les choses.

Il y a un champ de vision ultra large de 155º (identique à l’Action 3) et la prise en charge de l’impressionnante technologie de stabilisation d’image HorizonSteady et RockSteady de DJI, ainsi que l’enregistrement vidéo D-log M 10 bits qui devrait capturer une plage dynamique plus large que les paramètres standard . Encore une fois, la plage dynamique n’était pas un point fort de l’Action 3, c’est donc un domaine où DJI semble avoir apporté des améliorations.



La vidéo peut être enregistrée jusqu’à 120 im/s en 4K, 2,7K et 1080p pour une lecture fluide au ralenti. Elle peut être capturée nativement verticalement ou horizontalement grâce au cadre de protection horizontal-vertical, qui vous permet d’utiliser le système de montage de la caméra dans l’une ou l’autre orientation. Ceci, comme les écrans tactiles avant et arrière et la configuration audio à trois microphones, est conservé de l’Action 3, mais la résistance à l’eau sans boîtier subit une légère bosse de 16 m à 18 m. Avec le boîtier de plongée en option, vous pouvez l’emmener jusqu’à 60 m de profondeur.

La durée de vie de la batterie semble être très forte, avec la possibilité d’enregistrer des séquences 1080p/24 im/s jusqu’à 150 minutes sur une seule charge, même à des températures aussi basses que -20°C.

Le DJI Osmo Action 4 est disponible à la commande dès maintenant. Les prix commencent à 429 € pour le Combo standard, qui comprend l’appareil photo, une batterie, le cadre de protection, un support adaptateur à dégagement rapide, une base adhésive et plus encore. Rendez-vous sur le site Web de DJI pour plus d’informations et à bientôt pour notre prochain test approfondi.

