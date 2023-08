Alienware Aurora R16, plus petit, plus frais et prêt à jouer

Vous n’aurez pas besoin d’un bureau de la taille de la zone 51 pour trouver de la place pour le dernier PC de jeu d’Alienware : l’Aurora R16 a réduit son volume externe de 40% par rapport à la version R15 sortante, tout en gardant sa capacité interne inchangée pour laisser de la place pour le dernier matériel Intel et Nvidia. Le refroidissement n’a pas été compromis, cependant – il refroidira en fait ces composants plus efficacement, ce qui signifie des sessions de jeu plus silencieuses.

L’ordinateur de bureau Aurora R16 hérite du langage de conception Legend 3 d’Alienware, apparu pour la première fois sur les ordinateurs portables des séries X et M de dernière génération introduits plus tôt cette année. L’ancien style anguleux a été remplacé par uneforme plus traditionnelle, aidant à réduire le volume extérieur de moitié.

Une prise d’air supérieure repensée, un évent avant plus grand et une nouvelle prise latérale Stadium Loop éclairée par RVB ont tellement amélioré le flux d’air qu’Alienware estime que le nouveau système est 20 % plus silencieux que l’ancien. Ajoutez le panneau latéral transparent en option et il s’agit définitivement d’une machine destinée à être vue de côté, plutôt que cachée sous un bureau.

D’autres ajustements incluent une meilleure gestion des câbles acheminés derrière la carte mère et un minimum de deux ventilateurs de châssis de 120 mm. Le système sera lancé avec un refroidisseur d’eau AiO de 240 mm, avec des modèles refroidis par air qui devraient suivre plus tard.

Selon le montant que vous êtes prêt à dépenser, l’Aurora R16 peut être équipé de processeurs Intel de 12e ou 13e génération, de cartes graphiques Nvidia RTX série 40, jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5, jusqu’à 8 To de stockage SSD (plus un disque dur de 1 To en option) et des blocs d’alimentation 80 Plus Platinum jusqu’à 1 000 W.

Ce sera la première machine à être lancée avec la dernière version du logiciel Command Center d’Alienware, ce qui devrait faciliter un peu le contrôle de toutes ces lumières RVB.

L’Alienware Aurora R16 n’est actuellement destiné qu’aux États-Unis et au Canada, d’autres territoires devant suivre plus tard. Les prix devraient démarrer à partir de 1750 $ US / 2300 $ CA pour un système doté d’un processeur Core i7-13700F et d’une carte graphique Nvidia RTX 4070.