La Tissot PRX 35 mm Powermatic 80 vise l’or avec deux nouveaux coloris

Il ne fait aucun doute que la Tissot PRX est l’une des montres les plus en vogue du moment. En regardant son design rétro élégant et distinctif, associé à un prix abordable, il est facile de comprendre pourquoi cette montre est si populaire.

Maintenant, Tissot a ajouté deux autres modèles à la gamme, en prenant sa PRX 35 mm Powermatic 80 et en lui ajoutant la touche Midas.

C’est-à-dire que la PRX 35 mm Powermatic 80 est désormais disponible avec un boîtier en PVD or, ce qui lui donne une bonne dose de style disco des années 70.

En contraste avec cela, Tissot a également introduit un modèle en acier inoxydable équipé d’un cadran Ice Blue. La marque affirme que cela “brille comme un matin alpin gelé” et que son cadran est gaufré pour capter la lumière “comme la neige d’un matin croustillant”.

Ces nouveaux coloris sont destinés à être un succès. Le Gold est déjà épuisé sur le site Web de Tissot, tandis que le modèle Ice Blue est limité à un par client. Pour le reste, la PRX 35 mm Powermatic 80 reste inchangée : vous obtenez un mouvement automatique Powermatic 80 offrant une réserve de marche impressionnante de 80 heures et un boîtier en acier de 35 mm aux finitions polies et satinées.

Les cadrans présentent le motif gaufré distinctif qui distingue ces modèles automatiques et abritent un guichet de date à 3 heures.

Les modèles Gold et Ice Blue PRX 35 mm Powermatic 80 sont disponibles dès maintenant sur le site Web de Tissot. Les modèles sont au prix de 745 € en bleu glacier et 875 € en PVD doré.