La Sonos Move 2 proposera des améliorations sonores majeures

Nous avons donné à cette enceinte portable cinq étoiles sur cinq dans notre examen. De nouveaux rapports suggèrent que la prochaine Sonos Move 2 proposera de grandes améliorations sonores aux côtés d’une batterie beaucoup plus grande.

Selon The Verge, la Move 2 de Sonos devrait arriver avec des améliorations plutôt savoureuses. La tête d’affiche de l’enceinte portable de nouvelle génération est un son stéréo plutôt que mono. La Move 2 contiendra deux tweeters au lieu d’un, ce qui offrira un son beaucoup plus large. Il contiendra toujours le caisson de basses unique de l’original et utilisera Automatic Trueplay pour optimiser l’audio.

Mais le son n’est pas la seule amélioration. La Sonos Move 2 comprendra une batterie beaucoup plus grande – promettant 24 heures de lecture au lieu de 10. La batterie devrait toujours être remplaçable, mais vous n’aurez pas à l’échanger ou à la recharger autant. Comme le Roam plus récent, vous pourrez partager Bluetooth avec d’autres appareils de votre système Sonos. Il y a de nouvelles commandes en haut, y compris un curseur de volume, repris de la série Era. Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 sont intégrés, aux côtés de l’assistant intelligent d’Alexa et de Sonos. De plus, il y a un USB-C qui prend en charge l’entrée audio et peut charger des appareils mobiles.

Tout cela a l’air génial, mais quand devrions-nous nous attendre à ce que le Sonos Move 2 arrive sur les étagères ? Le rapport de The Verge s’attend à ce que la nouvelle enceinte portable fasse son apparition fin septembre. Elle devrait coûter 449 $, soit 50 $ de plus que le modèle précédent.