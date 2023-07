Swatch passe au carré avec la collection Bioceramic What if ?

Avec la nouvelle collection “WHAT IF ?”, Swatch remonte le temps jusqu’à un moment crucial de son histoire dans les années 80.

Un instant peut tout changer. Nous sommes en 1982. Les fondateurs de ce qui allait devenir Swatch font face à un sacré dilemme : la nouvelle Swatch révolutionnaire doit-elle être ronde ou carrée ? Quarante ans plus tard, le choix fatidique de la rondeur a ouvert la voie à une histoire aussi passionnante que couronnée de succès.

Mais WHAT IF… et si c’était la forme carrée qui s’était imposée ? Avec sa nouvelle collection Bioceramic WHAT IF?, Swatch déroule une alternative amusante et défie une nouvelle fois le status quo. Elle revisite le prototype carré de 1982 pour créer une collection inédite débordante de vie, au caractère joliment effronté et rebelle. Le jalon que marque ce lancement, on le doit à l’innovant matériau de Swatch qu’est la biocéramique. Combiner poudre de céramique et matériaux biosourcés rend la biocéramique étonnamment résistante et durable – pour relever les défis uniques de ce design carré. Elle plonge la tête la première dans des eaux inexplorées, s’affranchit de la norme et embrasse une vie pleine de plaisir sans regrets.

La nouvelle collection se compose de quatre modèles avec un boîtier carré de 33 mm x 33 mm. Le cadran épuré, le boîtier minimaliste et les tons mats gris, vert, beige et noir s’inspirent des premières Swatch et reflètent le côté intemporel de ce design classique, toujours en vogue quarante ans plus tard. Boîtiers, couronnes et boucles en biocéramique incarnent l’esprit innovant de Swatch. Le verre biosourcé bord-à-bord offre une vue de profil sur le cadran, une première pour Swatch. Les aiguilles sont fluorescentes, tandis qu’un guichet à 3 heures indique le jour et la date. Le nouveau bracelet biosourcé – une autre première pour Swatch – illustre la maîtrise du design grâce à la biocéramique d’une manière inimaginable à l’époque. Et voici la joyeuse pirouette : chaque nouveau couvercle de pile présente un cadran de l’une de nos premières montres Swatch créées en 1983, en hommage au 40e anniversaire du modèle Gent.

En hommage aux Swatch fabriquées en Suisse, la collection Swatch biocéramic What if ? fera ses premiers pas le 1er août 2023, jour de la fête nationale suisse, sur swatch.com et en boutique, en Noir, Kaki, Gris clair, Beige, pour 105 €.