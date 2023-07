EDGE Pro apporte une véritable modularité au poste de travail

L’année dernière, Rolling Square a lancé EDGE, le premier kit modulaire de travail à domicile. En raison du succès de cet accessoire, ils annoncent aujourd’hui le lancement d’EDGE Pro. Edge Pro est un écosystème de produits qui permet de créer une configuration technique modulaire et garantit de pouvoir transformer des ordinateurs portables ou des tablettes en un poste de travail ultra-productif.

De plus, EDGE Pro donne la possibilité de tirer pleinement parti de la vue de bureau et de la caméra de continuité d’Apple. Le kit EDGE Pro comprend trois éléments principaux : EDGE Pro CoreTheCore est un support métallique conçu pour contenir même les appareils les plus lourds, grâce à une gamme complexe d’aimants N52. Aussi fin que quatre cartes de crédit, le Core est entièrement compatible avec Apple MagSafe afin que les derniers modèles d’iPhone puissent s’enclencher magnétiquement sur le support.

Les utilisateurs d’Android ne sont pas en reste : Rolling Square a inclus un anneau métallique qui rend les appareils compatibles avec EDGE Pro. Le Core peut également être utilisé comme support pour des appareils pouvant supporter jusqu’à 550 g de force, même dans les conditions les plus difficiles. sur la face avant. Il se clipse magnétiquement sur votre EDGE Pro Core, où il maintient votre téléphone en toute sécurité tout en le chargeant rapidement jusqu’à 15 W. Grâce à un disque en acier à l’arrière, il se clipse rapidement et fermement sur le EDGE Pro Core afin qu’il puisse être utilisé de manière transparente lorsqu’il est attaché. à votre ordinateur portable. Il est même possible de connecter n’importe quel nombre de chargeurs sans fil à n’importe quel nombre de cœurs EDGE Pro pour créer une station de charge sans fil modulaire qui répond le mieux aux besoins de chacun. Comme avec le reste de l’écosystème EDGE, les possibilités sont infinies.

La lumière est la pièce manquante pour améliorer considérablement la qualité des réunions en ligne ainsi que la création de contenu. Les nuances lumineuses sont froides/chaudes jusqu’à 1000 lumens. S’il est utilisé indépendamment avec n’importe quel appareil photo ou smartphone, EDGE Pro Light permet la création d’un meilleur contenu quelles que soient les conditions d’éclairage. Une façon créative d’utiliser la lumière EDGE Pro consiste à la fixer à deux noyaux EDGE Pro et à construire une lampe de bureau réglable unique. En conclusion, que vous souhaitiez améliorer votre productivité, disposer d’un poste de travail parfait ou avoir besoin de créer un contenu de haute qualité, Rolling Square vous a couvert avec EDGE Pro.