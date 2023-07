Tout ce qu’il faut savoir sur le London E-Prix

• La saison de Formule E prend fin ce week-end à Londres avec un ultime double-header sur la piste à la fois intérieur et extérieur autour de l’Excel London et sacrera un nouveau Champion du Monde. • Le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E Team) en tête du classement pilote est bien placé pour être sacré devant ses fans à domicile. • Il devance Nick Cassidy (Envision Racing) et Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) qui ont manqué le dernier rendez-vous de Rome, illustrant l’imprévisibilité de la Formule E. • Le Championnat du Monde par équipe sera également décerné ce week-end alors que Tag Heuer Porsche FE Team et Jaguar TCS Racing sont à la poursuite d’Envision Racing leader. • Les deux courses et séances de qualification sont à suivre en direct sur La Chaîne L’Equipe et Eurosport.



Le Britannique Jake Dennis peut remporter son premier titre de champion du monde alors que le pilote de l’équipe Avalanche Andretti Formula E dispute les deux dernières courses de la saison de Formule E devant ses fans à domicile sur un circuit où il a déjà gagné deux fois.

Les courses 15 et 16 de la saison 9 du championnat du monde ABB FIA Formula E mettront fin à ce qui a sans doute été la saison la plus compétitive et la plus divertissante de l’histoire de la Formule E. L’introduction de la GEN3 cette année – la troisième génération de voiture de course électrique, la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace jamais conçus – a vu de nombreux records battus, y compris le tour le plus rapide et le plus de dépassements, de changements de leaders dans une même course.

Il y aura eu sept vainqueurs différents représentant six équipes différentes, seule TAG Heuer Porsche pouvant compter ses deux pilotes comme vainqueurs de la saison 9. Onze pilotes sont montés sur le podium et 19 pilotes ont mené au moins un tour – battant le record de la saison 7. C’est aussi pourquoi les fans de Formule E sont de plus en plus nombreux alors que la nature imprévisible, excitante, compétitive et divertissante du sport se démarque du paysage du sport automobile.

Dennis est l’un des quatre pilotes qui s’est rapidement familiarisé avec les nouvelles technologies EV et tous se sont battus pour la suprématie alors que le championnat revenait sur des circuits d’ores-et-déjà établis à Berlin, Mexico, Diriyah, Jakarta, Monaco et Rome, tout en faisant ses débuts dans pas moins de quatre villes – Hyderabad, Cape Town, São Paulo et Portland.

Pascal Wehrlein, le pilote TAG Heuer Porsche Formula E, a donné le ton après avoir terminé deuxième derrière Jake Dennis lors des débuts en GEN3 à Mexico, suivi d’une double victoire à Diriyah. Si Wehrlein n’a pas réalisé d’autre podium avant une autre victoire lors de la 10e manche à Jakarta, il a su marquer régulièrement des points ce qui l’a maintenu en contact du haut du classement.

Nick Cassidy pour Envision Racing a pris le contrôle à la mi-saison en réalisant cinq podiums en six courses lors des manches 4 à 9, dont des victoires consécutives à Berlin et à Monaco devenant un solide prétendant au championnat.

Pendant ce temps, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) est entré réellement dans la course au titre lors de la sixième manche au Brésil après un début frustrant sous l’ère GEN3 pour le Kiwi qui l’a empêché de monter sur le podium. Mais Evans a enchaîné son succès à São Paulo par une victoire à Berlin pour se frayant un chemin vers le titre.

À partir de la mi-saison, Cassidy, Dennis et Wehrlein ont pris la tête du championnat, souvent séparés par un seul point, Evans restant dans la course. Mais tout a changé avant la finale de Londres. Dans les rues étouffantes de Rome et sur ce qui est considéré comme le circuit le plus difficile de la série, le plus gros accident de l’histoire de la Formule E lors de la course de samedi a été le principal sujet de discussion. Evans a remporté une victoire impressionnante au milieu du carnage, tandis que la deuxième place de Cassidy lui a permis de dépasser Dennis qui n’a pu terminer que quatrième.

Lors de la seconde course de Rome, Cassidy et Evans en formation serrée pourchassant Dennis pour la tête de course, un freinage brusque a fait perdre à Evans le contrôle de l’arrière de sa voiture, coupant Dennis devant lui, avant de décoller complètement du sol avant de heurter le sommet de la voiture de Cassidy. Evans a dû abandonner tandis que Cassidy glissait à la 14e place, perdant tous deux des points cruciaux.

Les incidents dramatiques à Rome ont mis en évidence la nature particulièrement intense et à haut risque des courses en ville ne laissant place à aucune marge d’erreur.

L’impact sur le Championnat du Monde des Pilotes a été tout aussi important. Le résultat a propulsé Dennis en tête du classement avec un avantage de 24 points sur Cassidy en deuxième position. Evans troisième, a 44 points de retard tandis que Wehrlein a encore une chance mathématique de prendre la première place à 49 points derrière Dennis.

Avec 25 points distribués par victoire en course et 18 points pour le deuxième (plus trois points pour la pole position et un pour le tour le plus rapide), seule une victoire de Dennis samedi suffira pour remporter le titre. Une chose est sûre : Cassidy, Evans, Wehrlein et les 18 autres pilotes seront là pour réécrire cette histoire.

Le championnat du monde par équipes est également grand ouvert et susceptible d’être décerné lors de la toute dernière course. Envision Racing est en tête du classement par équipes avec 14 points d’avance sur TAG Heuer Porsche tandis que Jaguar TCS Racing est troisième avec 228 points.



LE CIRCUIT

La Formule E revient sur les docks d’East London et l’ExCeL, l’arena basée dans le quartier de Newham à Londres. La piste de 2,09 km et 20 virages débute à l’intérieur sur une surface lisse et soyeuse offrant une forte adhérence, et après une succession rapide de virages, le peloton se dirigera vers l’extérieur. Immédiatement à la sortie, ils toucheront une plaque métallique glissante, avant de descendre dans la partie extérieure avec un asphalte très abrasif autour du parc des expositions.

L’extérieur présente un ensemble fluide de chicanes propices aux opportunités de dépassement. De là, c’est une descente rapide vers un ensemble de courbes sinueuses avant de remonter et d’entrer dans le hall principal pour terminer un tour.

Avec les changements de surface, d’élévation et le changement d’éclairage, le circuit intérieur-exterieur est un challenge unique pour les pilotes



PROGRAMME

Free Practice 1 – 1!h00 CET vendredi 28 juillet

Free Practice 2 – 10h30 CET samedi 29 juillet

Qualifications – à partir de 13h40 CET samedi 29 juillet

Round 15 – 18h03 CET samedi 29 juillet

Free Practice 3 – 11h30 CET Dimanche 30 juillet

Qualifications – à partir de 13h40 Dimanche 30 juillet

Round 14 – 18h03 CET Dimanche 30 juillet



DIFFUSION

Les deux courses et séances de qualification seront à suivre en direct sur La Chaîne L’Equipe et Eurosport.