Roccat présente ses nouveaux claviers gaming

Roccat, la marque allemande de périphériques PC du groupe Turtle Beach présente les claviers Vulcan II Mini Air et Vulcan II.

Le Vulcan II Mini Air est le tout premier clavier gaming sans fil de ROCCAT. Il allie performance, durabilité et fonctionnalité dans un mini-format de 65%. Son format compact permet de gagner de l’espace sur le bureau, tandis que les interrupteurs optiques TITAN II offrent un actionnement fluide et rapide. Les joueurs sur PC peuvent connecter le Mini Air à leurs appareils favoris en utilisant le Stellar Wireless 2,4 GHz de ROCCAT ou via trois canaux Bluetooth. De plus, le Mini Air est le premier clavier optique doté de capteurs de proximité intégrés, qui détectent lorsque les joueurs prennent une pause. Cette fonctionnalité marche de pair avec le logiciel Swarm de ROCCAT afin de maximiser la longévité de la batterie.

En ce qui concerne les claviers de grande taille, un nouveau chef-d’œuvre mécanique est disponible : le clavier gaming mécanique Vulcan II. Digne successeur des claviers ROCCAT de la série Vulcan 120, maintes fois récompensés, le Vulcan II est le premier clavier de cette gamme à intégrer les interrupteurs mécaniques TITAN II de la marque, aussi rapides que fluides. Les interrupteurs mécaniques TITAN II de ROCCAT sont pré-lubrifiés en usine pour un actionnement ultra-fluide, disposent d’un boîtier transparent optimisé pour un meilleur rendu des éclairages RGB et garantissent une durée de vie de 80 millions de frappes.

Ces deux nouveaux claviers de la gamme Vulcan conservent la signature de la série, à savoir une conception élégante et discrète, une plaque supérieure en aluminium de première qualité ainsi que l’éclairage AIMO RGB alimenté par le logiciel Swarm de ROCCAT. Ils disposent également de fonctionnalités clés comme la duplication de touches avec l’Easy-Shift[+]™ de ROCCAT, le NKRO (n-key rollover) ou encore la technologie anti-ghosting qui ne manque aucune frappe pour que chaque combinaison de touches s’enregistre comme prévu.

Le Vulcan II Mini Air et le Vulcan II sont disponibles dès maintenant sur www.roccat.com et chez les revendeurs participants. Le modèle sans fil Vulcan II Mini Air est proposé au prix de 179,99 €, tandis que le Vulcan II est disponible au prix de 159,99 €.

Les clavier gaming mécanique Vulcan II et Vulcan II Mini Air rejoignent les autres modèles de la gamme – le Vulcan II Mini et le Vulcan II Max – tous deux encensés par les fans et par la critique. Les avis des consommateurs Amazon attribuent une note de 4,7/5 au Vulcan II Mini.

Le Vulcan II Mini Air est la version sans fil du très apprécié Vulcan II Mini. Avec le Mini Air, les joueurs PC peuvent profiter de la liberté du sans-fil en utilisant le Stellar Wireless 2,4 GHz de ROCCAT, ou basculer en toute simplicité entre trois canaux Bluetooth. Les capteurs de proximité du Mini Air détectent lorsque le joueur prend une pause et ajustent automatiquement l’éclairage RGB pour optimiser la longévité de la batterie. Le Vulcan II Mini Air est équipé d’interrupteurs optiques TITAN II Red/Linear de ROCCAT, parfaitement adaptés aux jeux compétitifs qui exigent vitesse, précision et une cadence de frappes rapide. Les interrupteurs sont compatibles avec des capuchons de touches de fabricants tiers, et sont pré-lubrifiés en usine pour garantir un actionnement ultra-fluide. Ils sont dotés de boîtiers transparents pour assurer un éclairage RGB lumineux et offrent une durée de vie de 150 millions de frappes. De plus, les 29 touches multifonctions Smart Keys du Mini Air sont équipées d’une double LED qui permet aux joueurs de mieux voir quand les fonctions secondaires sont actives. Les Smart Keys sont associées à la technologie propriétaire EasyShift[+] pour une fonctionnalité accrue, permettant ainsi au Vulcan II Mini Air de conserver les mêmes fonctionnalités que les autres modèles de la gamme de taille normale.

Le Vulcan II Mini Air peut enregistrer jusqu’à cinq profils d’éclairage RGB personnalisés et de réattribution des touches directement sur sa mémoire embarquée de 4 Mo. La plaque supérieure en aluminium anodisé dont il est doté garantit une excellente durabilité et permet à la technologie propriétaire d’éclairage RGB AIMO de déployer ses effets lumineux dès la sortie de la boîte, tout en le synchronisant avec d’autres produits compatibles AIMO. Le Vulcan II Mini Air offre une fréquence de rafraîchissement de l’éclairage RGB deux fois supérieure à celle des claviers gaming standard, avec des effets fluides et dynamiques qui créent une expérience d’éclairage immersive sur le bureau. Le Vulcan II Mini Air de ROCCAT est disponible en noir cendré ou en blanc arctique.

Le nouveau clavier gaming mécanique Vulcan II de ROCCAT est le premier à présenter les interrupteurs mécaniques TITAN II repensés de la marque et propose deux options : les interrupteurs TITAN II Red/Linear à l’actionnement doux et avec une résistance minimale, idéal pour les jeux compétitifs ; et les interrupteurs TITAN II Brown/Tactile au léger impact en milieu de pression pour ceux qui apprécient le retour d’information. Les interrupteurs du Vulcan II sont compatibles avec de nombreuses touches tierces en croix, ce qui permet aux joueurs de personnaliser l’apparence de leur clavier. Le logiciel Swarm de ROCCAT et l’éclairage AIMO permettent aux joueurs de personnaliser d’autant plus leur configuration pour profiter d’une expérience d’éclairage RGB immersive qui propose plus de 16,8 millions options de couleurs. La technologie d’éclairage AIMO permet au Vulcan II de se synchroniser avec d’autres périphériques ROCCAT compatibles AIMO afin de concevoir un environnement de jeu resplendissant.

Le Vulcan II est équipé d’un repose-poignets amovible qui offre un confort et un soutien supplémentaires pendant les longues sessions de jeu. Sa plaque supérieure en aluminium anodisé renforce la structure du clavier, aide à le protéger contre l’usure et contribue à l’esthétique haut de gamme du Vulcan II. Ce clavier est également équipé d’un ensemble complet de touches multimédia, d’un bouton de volume permettant de couper le son et d’une mémoire embarquée de 4 Mo permettant de sauvegarder quatre profils d’éclairage personnalisé, de réattribution des touches, et plus encore. Le clavier gaming mécanique Vulcan II de ROCCAT est disponible en noir cendré ou en blanc arctique.